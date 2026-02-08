牧森做公益陪跳多首舞曲 憨兒準備「十六蹲」尬舞

【緯來新聞網】新生代男星牧森近日參與喜憨兒基金會活動，與學員們一同手作、互動，在笑聲中迎接新年。即使工作邀約滿檔，他仍在忙碌行程中親身投入公益，傳遞溫暖與正向能量，牧森表示想要透過實際行動，在年節送暖，陪伴喜憨兒共度難忘的新年。活動當天，牧森走進建成工坊，參與肢體律動課程，陪著憨兒一起大跳多首舞曲，憨兒也準備了「十六蹲」與牧森尬舞，迅速拉近距離。

牧森陪大家跳「十六蹲」，炒熱氣氛。（圖／周子娛樂提供）

廣告 廣告

而學員們也一一送上新年祝福，希望牧森在新的一年「馬到成功、事事如意、馬年行大運」，牧森也暖心回應：「希望大家都能健康快樂，勇敢朝自己喜歡的方向前進。」最驚喜的是，有學員在白板上畫下牧森的畫像歡迎他的到來，也有人完成紙本作品送給他，並附上祝福：「恭喜牧森入圍金馬獎，祝你新年快樂、步步高升。」牧森表示：「謝謝大家這麼用心，收到祝福真的很幸福。」



除了唱跳互動外，牧森也陪著憨兒們一同手作馬年造型棒棒糖，過程中不時互相協助，貼心幫忙大家完成作品，讓手作時光多了溫度與笑聲。牧森分享，讓他印象深刻的不只是活動內容，更是喜憨兒基金會人員們與憨兒之間的互動方式。他表示：「老師們用溫柔而穩定的方式陪伴學員，讓大家能自在表達、接納自己的狀態，不否定感受，這是我很需要學習的地方。」而牧森也特地回贈兩大袋糖果，讓大家幸福滿糖迎新年。

年節將近，牧森為憨兒送暖，與大家一起同樂。（圖／周子娛樂提供）

目前剛殺青的牧森，年後，將馬不停蹄投入新作品拍攝，持續挑戰不同角色，目前待播作品包括《大仙尪仔》，他也表示相當珍惜每一次演出機會，期待透過多元角色，展現更多面向。同時，牧森也感謝喜憨兒基金會的邀請與長期推動安心照顧計畫，讓陪伴與關懷得以持續發生，相關資訊可至喜憨兒基金會官方網站查詢。

更多緯來新聞網報導

丁海寅《媽媽朋友》鬥嘴庭沼珉 接棒《淚之女王》扛Netflix收視

Jennie迎30歲生日！台灣狂粉「豪砸245萬」應援 身分曝光