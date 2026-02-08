牧森尬舞大跳「十六蹲」！ 歲末與憨兒同樂送暖

牧森陪大家跳「十六蹲」，炒熱氣氛。（周子娛樂提供）

去年入圍金馬獎最佳新演員獎的新生代男星牧森近期工作滿檔，忙碌行程中仍投入公益，參與喜憨兒基金會活動，與學員們一同手作、互動。牧森表示想要透過實際行動送暖，傳遞溫暖與正向，在笑聲中陪伴喜憨兒迎接新年。

活動當天，牧森前往建成工坊參與肢體律動課程，陪著憨兒一起大跳多首舞曲，憨兒也準備了「十六蹲」與牧森尬舞，迅速拉近距離。學員們一一送上新年祝福，希望牧森在新的一年「馬到成功、事事如意、馬年行大運」。牧森也暖心回應：「希望大家都能健康快樂，勇敢朝自己喜歡的方向前進。」

憨兒們手繪牧森畫像，歡迎他的到來。（周子娛樂提供）

最驚喜的是，有學員在白板上畫下牧森的畫像歡迎他的到來，也有人完成紙本作品送給他，並附上祝福：「恭喜牧森入圍金馬獎，祝你新年快樂、步步高升。」牧森表示：「謝謝大家這麼用心，收到祝福真的很幸福。」他也感謝喜憨兒基金會的邀請與長期推動安心照顧計畫，讓陪伴與關懷得以持續發生。

牧森與學員們製作馬年造型棒棒糖。（周子娛樂提供）

除了唱跳互動外，牧森也陪著憨兒們一同手作馬年造型棒棒糖，過程中不時互相協助，貼心幫忙大家完成作品，讓手作時光多了溫度與笑聲。牧森分享，讓他印象深刻的不只是活動內容，更是喜憨兒基金會人員們與憨兒之間的互動方式，「老師們用溫柔而穩定的方式陪伴學員，讓大家能自在表達、接納自己的狀態，不否定感受，這是我很需要學習的地方。」牧森也回贈兩大袋糖果，讓大家幸福滿糖迎新年。

牧森剛殺青一部新戲，年後又將馬不停蹄投入新作品拍攝，持續挑戰不同角色。目前待播作品包括《大仙尪仔》。他說自己很珍惜每一次演出機會，期待透過多元角色，展現更多面向。

