牧森為憨兒送暖！「大跳十六蹲」炒熱氣氛 收畫作感動：太用心

記者宋亭誼／台北報導

牧森到喜憨兒基金會陪憨兒過新年。（圖／周子娛樂提供）

新生代陽光男神牧森近日參與喜憨兒基金會活動，與學員們一同手作、互動，在笑聲中迎接新年。即使工作邀約滿檔，他仍在忙碌行程中親身投入公益，傳遞溫暖與正向能量，牧森表示想要透過實際行動，在年節送暖，陪伴喜憨兒共度難忘的新年。

憨兒們手繪牧森畫像。（圖／周子娛樂提供）

活動當天，牧森走進建成工坊，參與肢體律動課程，陪著憨兒一起大跳多首舞曲，憨兒也準備了「十六蹲」與牧森尬舞，迅速拉近距離。學員們更一一送上新年祝福，希望牧森在新的一年「馬到成功、事事如意、馬年行大運」。牧森則暖心回應：「希望大家都能健康快樂，勇敢朝自己喜歡的方向前進。」

最驚喜的是，有學員在白板上畫下牧森的畫像歡迎他的到來，也有人完成紙本作品送給他，並附上祝福：「恭喜牧森入圍金馬獎，祝你新年快樂、步步高升。」牧森表示：「謝謝大家這麼用心，收到祝福真的很幸福。」

牧森陪大家跳「十六蹲」炒熱氣氛。（圖／周子娛樂提供）

牧森與學員們製作馬年造型棒棒糖。（圖／周子娛樂提供）

除了唱跳互動外，牧森也陪著憨兒們一同手作馬年造型棒棒糖，過程中不時互相協助，貼心幫忙大家完成作品，讓手作時光多了溫度與笑聲。牧森分享，讓他印象深刻的不只是活動內容，更是喜憨兒基金會人員們與憨兒之間的互動方式。他表示：「老師們用溫柔而穩定的方式陪伴學員，讓大家能自在表達、接納自己的狀態，不否定感受，這是我很需要學習的地方。」而牧森也特地回贈兩大袋糖果，讓大家幸福滿糖迎新年。

目前剛殺青的牧森，年後將馬不停蹄投入新作品拍攝，持續挑戰不同角色。目前待播作品包括《大仙尪仔》，他也表示相當珍惜每一次演出機會，期待透過多元角色，展現更多面向。

