牧野幸輝「206天最短命領隊」 森井誠之暫代樂天桃猿執行長！

生活中心／陳堯棋 嚴凱 高偉倫 SNG 台北報導

中職樂天桃猿隊奪冠後，爆出冠軍教頭古久保健二不續約，再加上球員餐食、宿舍設施不佳等等爭議，遭到球迷炎上。今天（24日）樂天集團高層來台，與中職會長蔡其昌會談，宣布原領隊牧野幸輝卸任，僅上任206天，成為最短命領隊，後續改由東北樂天金鷲隊社長森井誠之，擔任代理CEO，承諾餐食、宿舍問題會在明年春訓前全面改善。

主持人：「1、2、3，微笑。」中職會長蔡其昌，與兩位樂天高層，一字排開合照，樂天桃猿隊奪冠後，爆出冠軍教頭古久保健二不續約，再加上球員食宿問題，引發爭議，遭到球迷炎上，集團高層親上火線說明。樂天桃猿代理執行長森井誠之：「針對這些(食宿)措施，我們也希望能夠快點提出改善措施，首先從今天開始，我要正式宣布，原任CEO的牧野先生，會從今天開始正式卸任。」

森井誠之暫代樂天桃猿執行長。（圖／民視新聞）

大動作召開記者會，宣布人事異動，今年5月2號新上任的第四任樂天桃猿領隊牧野幸輝，在位僅206天，成為最短命領隊，改由東北樂天金鷲隊社長森井誠之，暫代CEO一職，並承諾在明年春訓開始前，徹底改善食宿問題，包括增加一家餐食業者，並找尋三個宿舍潛在地，提供球員選擇，至於新任總教練人選，有沒有譜？

森井誠之承諾明年春訓錢改善球員食宿問題。（圖／民視新聞）

樂天桃猿代理執行長森井誠之：「關於大家非常在意總教練人選的部分，我們現在積極地，已經跟候補的一些人選進行面談，如果有確切的消息會立刻跟大家通知，總教練人選的話，不管日籍總教練或台灣的教練，我們都有在候補名單內，我們現在就是跟他們在洽談之中，容我先保密一下有多少人選，有確定的消息會盡快跟各位報告。」樂天亞太區執行長葛城崇：「樂天桃猿隊對於樂天體育事業來說，是佔據非常中央核心的角色，所以我們完全沒有想法，要賣掉這個球隊。」儘管大聲喊話沒要轉賣球隊，未來將會持續挹注資源，但整場記者會湧進數十家媒體，不但沒有座椅，記者全席地而坐，球隊改善措施說得好聽，誠意恐怕有待檢視。

