物價上漲吃不消 美國車市恐4年來首下滑

美國汽車市調公司預估，由於受到美國物價上漲影響，消費者買新車意願大減，2026年美國車市將可能出現4年來首度下跌的局面。

根據一項最新調查發現，美國2026年的新車銷量預料將會下滑，是4年來首見，主要因素是物價上漲，令美國消費者荷包的壓力越來越沉重；而上漲的車價，也迫使許多中低收入買家，決定暫時不買車。（葉柏毅報導）

據美國汽車服務與數據供應商「考克斯汽車」（Cox）公司預測，2026年美國新車銷量，將減少約3.1%，來到1580萬輛，另一家預測機構「Edmunds.com」也預估，美國今年新車銷量將略減約1.9%，來到1600萬輛，主要是由於物價上漲讓消費者暫不考慮買車，以及電動車的需求大幅放緩。

廣告 廣告

此外，剛剛才公佈的美國2025年第四季新車銷量，呈現好壞參半的狀況，福特汽車（Ford）上季在美國銷量，年增2.7%；但是通用汽車（GM）卻下滑7%，現代汽車（Hyundai）的銷量也減少1%。

美國汽車業主管已經暗示，受到川普政府關稅政策、以及去年7500美元電動車購車稅務減免到期的影響，汽車業者可能將新增的成本，轉嫁給消費者。分析師也指出，今年美國車市出現了一項特點，那就是連傳統低端車款的買家族群，也被一連串物價震撼，擠出車市。