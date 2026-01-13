物價上漲有感！他納悶「自煮真的比較省？」網曝關鍵

許多民眾認為外食花費高，為了節省開銷，會選擇買食材自煮，不過有網友也忍不住好奇「在現在物價上漲很多的時代，自己煮真的有比較省嗎？」引發討論，對此許多網友也分享經驗談。

有網友在論壇Dcard以「自煮有比較省嗎？」為題發文，原PO表示，自己對於在這個物價上漲有感的時代，自煮是否真的會比較便宜感到非常好奇，想知道其他網友的看法，「除了一些油鹽糖可以在量販店買，其他原物料去市場買，會相對較為省錢嗎？不計算時間成本的話」。

對此不少網友認為人多會更有感「要兩、三個人以上才會感覺到，自己一個人也會省，但食材份量不好買，我同學跟他妹就是自己煮，一個月伙食兩個人才花了3000左右」、「我覺得一個人的話大概比買便當省一點而已，甚至同價，但吃的更多更好更健康。人多會比較明顯」

「一個人會有一點不太好煮，如果想要三菜一主菜，就會變成都煮一點點，時間會拉得很長，省個一點點錢，最後就會覺得我還不如買個便當XD」、「瓦斯、水、電，還有洗鍋碗瓢盤，一個人真的不划算」、「每次都只煮一人份的話，其實不會，或者你願意吃冷凍後微波的食物，那你可以一次煮一周起來，才會有感」、「我覺得自己煮的話，要有人兩人至以上才會覺得省，不只錢財和精神體力都是」。

也有網友提到時間成本的問題「我覺得有，但就是拿備料、整理的時間去換錢的概念，有時候煮到後面還是會去買便當」、「也要算進投入的體力跟時間，那都是隱藏成本。備料到收拾至少1小時」、「重點是要有時間可以收拾，我在家煮4人份的晚餐，如果沒有洗碗機幫忙，洗碗+清理廚房40分鐘可能還不夠，而且冬天看到水槽裡面的碗根本沒動力去洗，水很冰」。

撰稿：吳怡萱






