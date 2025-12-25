物價亂象 阻礙墾丁轉型

墾丁民宿業者感嘆，疫情後台灣觀光產業陷入低迷。（本報資料照片）

「以前春吶人潮擠到走不動，現在中午連燈都不用開」 。墾丁民宿業者感嘆，疫情後台灣觀光產業陷入低迷，眼見海外旅遊快速復甦，但來台國際旅客未回流，觀光轉型迫切。

過去墾丁大街人聲鼎沸，但近年除連假有人潮，其餘時段都空蕩冷清，就算民宿房價跌破千元仍乏人問津。民宿業者分析，墾丁多年存在結構性問題，包括物價高、攤販管理混亂、消費品項重複等，過去靠陸客團撐場，如今自由行旅客追求品質，供需出現落差。

墾丁居民蔻蔻說，交通不便與政策不足是關鍵，北部客到墾丁需轉乘高鐵、客運或自駕6小時，去桃園機場出國更方便，年輕人更偏好性價比高的海外短程旅行。她感嘆，近年墾丁嘗試轉型深度旅遊，如社頂、滿州、萬里桐社區推動生態導覽及夜間賞星、珊瑚復育、農村體驗等，對親子具吸引力，但多年的價格亂象與負面新聞成刻板印象，品牌形象修復仍需時間。

日月潭也有人潮流失危機，遊艇業者回憶全盛期湖面同時有10至20艘遊艇營運，每艘一天可接3至4組團客；潭畔飯店業者直言，國旅住宿「太貴」的印象源於結構性問題，在物價飛漲、人力短缺下，導致營運成本居高不下，業者都在苦撐，撐不過就埋沒在時代洪流。

部分業者尋求轉型，如遊艇導入客製化包船服務，提供生日派對、寵物聚會、婚宴等，以提升品質與收益。日月潭風管處說，趁台鐵集集支線整建期間整建特色商圈，盼集集線下月復駛時帶給遊客全新感受，並打造「北回之巔」世界級景區意象吸客。

賴清德總統11月在台北國際旅展提出「觀光立國」目標，強調政府將以民國119年達兆元產值為目標；觀光署日前即宣布明年推出5大平日國旅補助措施，涵蓋住宿、遊樂園、企業旅遊與交通套票等，平日入住合法旅宿最高補助2000元。但業者呼籲總統別讓政策只剩口號，希望快速行動，不是空頭支票，也提醒觀光署只靠撒錢，無法救觀光。