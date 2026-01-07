物價回穩！去年CPI年增1.66％ 創5年新低

主計總處公布去年12月CPI年增1.31%，其中蔬菜下跌18.2%。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布去年12月消費者物價指數(CPI)年增1.31%，連續8個月低於2%，其中蔬菜跌18.2%、創40個月最大跌幅，但雞蛋因天候因素上漲13.37%，房租漲幅則低於2%為近2年半首見；去年全年CPI則年增1.66%、為5年最低，也是近4年首度跌破2%，且是連3年漲幅縮小。主計總處表示，因去年1月適逢春節基期較高，今年1月CPI有機會低於1%，國內物價持續平穩。

根據主計總處調查，12月CPI較上年同月漲1.31％，主因肉類、蛋類價格仍高，加上外食費持續上漲，房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，以及火車票、燃氣及電費調漲；但蔬菜因上年受天候影響基數較高、交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及油料費、通訊費及通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，12月核心CPI漲1.83％。

368個查價項目群中，扣除4項12月非屬產季水果，上漲者232項，權數合計73.9％，持平者6項，權數合計0.8％，下跌126項，權數合計25.3％。

7大類指數中，12月以雜項類年漲3.34％最多，主因國際金價走高，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲14.6%，加上理容服務費調漲所致。居住類年漲1.86%次之，主因房租漲1.99％、為2年半以來首度跌破2%，加上燃氣、家庭管理費用及電費各漲4.89％、5.07％及5.49％。

食物類年漲1.24％，其中肉類因豬肉價格仍高而漲4.99％，蛋類、外食費、穀類及其製品(如米、麵包)分別漲11.15％、3.27％及2.69％；但蔬菜因上年基數較高而下跌18.2％，抵銷部分漲幅。另，交通及通訊類年跌1.36％，主因油料費跌5.72％，交通工具因新購汽機車貨物稅減徵跌3.16％，但火車票、交通工具零件及維修費分別上漲9.18％、4.85％，抵銷部分跌幅。

另，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，12月平均年漲2.57%，漲幅較前2個月略縮小，其中雞蛋漲13.37%最多，豬肉續漲8.2%次之、但漲幅較前3個月縮小，米價漲2.36%、麵包也漲2.3%；但沐浴用品跌2.97%，衛生紙、面紙及紙巾跌0.89%。

