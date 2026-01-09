物價失控、伊朗百城爆抗議 民眾發文挺示威竟受情報員電話威脅

編譯莊佳芳／綜合報導

伊朗的示威浪潮持續擴散至全國各地，從首都德黑蘭到多座小城鎮，共超過百座城市出現抗議行動，示威者高喊處死最高領袖哈米尼，甚至焚毀旗幟。

人權組織指出，目前已有45人死亡、逾2000人遭拘留。儘管政府宣布發放象徵性的生活補助，仍無法平息怒火。分析指出，這是自2009年「綠色革命」以來，伊朗罕見出現規模如此龐大、影響全國經濟活動的抗議行動，也顯示長期通膨、失業與制裁壓力，正對伊朗政權構成嚴峻挑戰。

生活成本不堪負荷民眾走上街頭

伊朗民眾不滿生活成本飆升，政府卻置之不理，憤而走上街頭，現在這股示威浪潮已經席捲全國。不只首都德黑蘭，各地大小城鎮都出現大批民眾示威抗議。《華盛頓郵報》報導，從小城阿卜達南（Abdanan）到第二大城馬什哈德（Mashhad），超過100個城市都有抗議活動，民眾高喊處死伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），甚至將伊朗伊斯蘭共和國國徽旗幟撕成碎片。

目前沒有確切的死傷人數，但CNN引述伊朗人權非政府組織（IHRNGO）報告表示，在伊朗持續12天的全國性抗議活動中，至少有45名抗議者喪生，其中包括8名18歲以下的兒童。而自2025年12月28日抗議活動開始以來，已有數百人受傷，超過2000人被拘留。

伊朗當局為平息民怨，宣布每月將發放一個家庭7美元（約221元台幣）的補助用於購買基本食品，但仍澆不熄民眾的怒火。55歲的奧米德（化名）接受華盛頓郵報採訪時表示，伊朗政府直到現在仍不接受民眾的基本訴求。

A friend sent this from city of Shahin Shahar near Isfahan. He said “the city center is effectively under protester’s control.” pic.twitter.com/6FO8DyOmlJ — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) January 8, 2026

罕見大規模抗議影響經濟活動

伊朗上一次出現如此龐大的抗議規模已經是2009年的「綠色革命」，當時一天內有300萬名民眾走上德黑蘭街頭。自那以後伊朗雖然仍會出現示威活動，但規模較小，分布範圍也較為分散，《華郵》分析，部分原因是因為安全部隊的鎮壓。

雖然伊朗過去每隔一段時間就會爆發小規模的抗議，但這次是十年來首次出現大規模的企業停業，居住在森南（Semnan）的納札寧（Nazanin）表示，該地至少有三分之一的商店關門，其他主要城市多數的商店也都歇業，華盛頓郵報警告，若經濟活動持續停滯，將對本就疲軟的經濟產生嚴重影響。

伊朗多地爆發大規模抗議，上次出現這樣的景象已經是2009年綠色革命的時候了。（圖／翻攝自X平台 @Osint613）

全面監控網路活動

網路監控組織NetBlocks表示，伊朗目前正處於全國範圍的網路封鎖，但部分人仍可透過使用被禁止的終端設備連上星鏈（Starlink）以獲得無線網路（Wi-Fi）。過去伊朗政府在處理國嫩動亂時，就經常使用限制網路的措施，試圖阻止有利局勢發展的資訊傳播。

除了限制網路，當局也針對網路上的活動進行管制，一名在社群擁有3.5萬粉絲的女性部落客，就因讚揚了伊朗抗議者的勇氣並呼籲聲援，而接到自稱是情報官員的來電，要求她必須在30分鐘內刪除貼文，否則將面臨刑事指控。

