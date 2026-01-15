物價持續上漲 聽同事每天伙食費「200元以內」他詫異：合理嗎？

近年來物價上漲，導致伙食費支出跟著提高，讓一票外食族相當有感，不過也有網友分享，身邊同事每天伙食費都抓在200元以內，讓原PO十分吃驚，忍不住驚呼「合理嗎？」引發網友熱議。

物價持續攀升，導致許多外食族的伙食費明顯增加，但也有網友在論壇Threads發文，表示同事每天伙食費都抓在200元以內，讓原PO十分吃驚，忍不住驚呼「你們說扯不扯」、「現在2026年欸！合理嗎？」

不少網友認為除非公司供餐，或是自己自煮，否則難以壓低預算「我很多同事都是早餐自己買、中午吃公司，晚餐有加班就吃公司，沒加班就先吃公司後回家，下班裝公司飲水機的水回家，每天花費不到100」、「如果中午都吃公司的免費午餐，然後不要嫌膩的話，可以」

「住在外面的租屋族，沒辦法煮飯的根本不太可能一天三餐只花200元，太難了」、「自己做，早、晚在家吃、午餐帶便當，平均一人200元是OK的，而且可以吃得很不錯（最好兩三人一起來，比較好買也好做）。缺點是時間成本高！」、「如果有買菜自己煮的經驗，應該不難，早餐在家蒸25元的肉包配水果，泡奶粉咖啡，晚餐回家電鍋煮飯炒二菜一肉，中午外食不要超過一百塊，這樣二百差不多」

也有網友認為應將健康放在首位「但也不能吃的太不健康，否則以後賺得錢都會去繳醫療費」、「我可以，但是真的不需要，越省越生病，直接為了省錢省到缺鐵性貧血，最後你會又額外花一筆醫藥費，但若真的有在刻意控制飲食費，建議都不要喝飲料手搖，或是寶特瓶都不要喝就好了」、「人生苦短，吃得健康偶爾吃快樂，不然錢要留著吃藥或是給別人花自己都沒花到」。

撰稿：吳怡萱






