物價指數增幅創56個月新低！兩因素促收斂 但外食費連13月漲幅高於3%

11月CPI年增率為1.23%，連續7個月低於2%的通膨警戒線，更創56個月以來新低。李政龍攝



主計總處今（12/5）公布11月消費者物價指數（CPI）為1.23%，連續7個月低於2%通膨警戒線，更創56個月以來新低，不過，17項重要民生物資的CPI上揚至2.76%，創下21個月來最大漲幅，尤其雞蛋漲幅15.33%，創近31個月來最大。

官員坦言，儘管CPI漲幅縮減，在368個查價項目中，有6成以上的項目價格高於去年，尤其外食費年增率3.51%，連續13個月高於3%，民眾對物價的體感溫度仍舊明顯。

統計顯示，11月CPI年增1.23%，創56個月以來新低，不含蔬果與能源的核心CPI維持在1.72%，連續20個月低於2%通膨警戒線。

綜合統計處專門委員曹志弘說明，11月CPI漲幅收斂受到高基期與季節性因素，去年同期有康芮、天兔兩大颱風，造成嚴重農損，蔬菜水果基期偏高；加上10月連假過後，旅遊團費與個人服務費用需求回落。

值得注意的是，17項重要民生物資已經連續9個月上揚，且從8月迄今，連續4個月超過2%。曹志弘指出，17項重要民生物資創下21個月最大漲幅，尤其雞蛋受到天候及去年低基期影響，來到漲幅15.33%，創下近31個月來最大漲幅。豬肉漲幅雖然縮小、仍高達8.7%。

只是CPI年增率創下新低，但民眾卻感受不到通膨趨緩。曹志弘說，從368個查價項目中，有6成以上的項目價格高於去年，尤其外食費年增率來到3.51%，已經連續13個月高於3%，加上電價調整等因素所致。

不過，11月居住類的房租指數年增率為2.02%，寫下27個月以來最小漲幅。曹志弘強調，房租上漲有三大因素，包括物價、維修費及房價跟利率，而依照內政部公布的住宅價格指數，整體的住宅價格指數最近兩季，相較前一季出現修正，反映在房租上，使得漲幅略微縮小。

對於12月的物價走勢，曹志弘說，國際原油價格持續下滑，且考量颱風基期影響，12月CPI年增率可望落在1.5%以下，核心CPI則將維持在1.7%左右，物價維持平穩。

