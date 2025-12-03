物價時光倒流? 台南鍋燒麵"有蛋有菜"50元有找

南部中心／鄭博暉、陳姵妡 台南報導

物價飆漲的時代，在台南居然找得到，50元有找的鍋燒意麵！被客人喻為時光倒流的物價，在南寧街一家冰店鍋燒麵只賣40元，而文南路的賣45元，兩家麵都有蛋有菜還有配料，超甜價格，吸引不少客人前來。





物價時光倒流？ 台南「這一物」有蛋有菜銅板價

價格被大讚佛心的店家，一碗鍋燒麵40元，配料有高麗菜、黑輪、蛋、虱目魚丸跟魚板。（圖／民視新聞）

鍋子煮高湯，打開麵體放入，依序加入青菜、魚丸、黑輪等，最後打顆蛋，香噴噴的鍋燒意麵就上桌。喝湯暖胃又暖心，好吃的鍋燒意麵，不少民眾一大早，就要來上一碗，但台南南寧街這家冰店，店內一碗鍋燒意麵，居然只賣40元！民眾：「那個湯在北部，這樣子的量差不多5、60塊吧，像這樣我會開心耶，我每天都很開心，四十塊我天天來都沒問題。」民眾：「這個很好吃，然後料很足很便宜，這一碗也蠻大碗的，所以我覺得40塊，就是很划算。」價格被大讚佛心的店家，一碗鍋燒麵40元，配料有高麗菜、黑輪、蛋、虱目魚丸跟魚板，加麵再多加10元，保證吃得飽，老闆還透露，附近不少客人，還會自備料請店家一起加下去，一樣不會多收錢。鍋燒麵店老闆余先生：「就是你可以帶著配料來，你想吃什麼你帶配料來，我們幫你作我們不另外收錢，我的感覺是一個好吃的東西，不一定要把他作到價位很高啊。」

主打45元鍋燒麵，麵裡配料有青菜、黑輪、魚板、蛋跟蛤蜊等等，用料相當豐富。（圖／民視新聞）





台南好吃又便宜的鍋燒麵不止這一家，位在文南路上的這家，主打45元鍋燒麵，麵裡配料有青菜、黑輪、魚板、蛋跟蛤蜊等等，用料相當豐富。鍋燒麵店老闆葉美秀：「一碗賣45，一開始賣35後來40，現在物價都漲價，就45是沒什麼賺，但是就抓長補短，因為我們還有賣飲料。」不管40還是45元，都是五十元有找的甜甜價，料多實在又好吃，也讓顧客大讚根本是時光倒流的物價。





原文出處：物價時光倒流？ 台南「這一物」有蛋有菜銅板價

