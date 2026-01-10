物價漲不停背後有人搞鬼？施俊吉揭商人「貪婪心理」：政府應該讓勞工擔的起生活

在高通膨時代，民眾最有感的，不只是房價高漲、薪資跟不上，更直接衝擊日常生活的，其實是「一餐要花多少錢」，過去被視為平價又能吃飽的便當，如今愈來愈難找到50元左右的價格。對此，前行政院副院長施俊吉在風傳媒節目《下班國際線》接受主持人路怡珍訪問時直言，有些東西上漲，最嚴重的是「貪婪之心膨脹」，很多東西不是成本上漲，是商家變得比較貪婪，這個東西在經濟學上叫貪婪通膨。

施俊吉指出，如果一個總統在位時，經濟不好，通常要連任很困難；但經濟好的時候，當然不管是否為這一個總統的成就，要連任都很簡單。因此在看誰覺得經濟不好，是K型經濟底下的那一條槓的人如果很多的話，那票就不會投給要競選連任的總統，所以政策就有辦法改變了。

台灣如何避免K型經濟加劇？

至於到底是什麼東西在漲？施俊吉透露，有些東西上漲，最嚴重的是「貪婪之心膨脹」，很多東西不是成本上漲，是商家變得比較貪婪，這個在經濟學上叫貪婪通膨，就是因為商家想賺更多錢，所以假借一點理由，調整商品的售價，而商品調整的售價的幅度，遠遠大於成本增加的部分。

路怡珍追問，是否是商家因為不安而變得更貪婪？之前便當50塊的時候為什麼不貪婪，變成是現在貪婪，有沒有大時代的影響？施俊吉回答，50塊的時候往上漲就是貪婪了，說不定那時不需要這樣。以去（2025）年而言，台幣曾經升值很多，所以進口商品價格都下降，那黃豆、大麥、玉米通通下降，這個東西價格下降，本來應該油會下降，應該雞肉會下降，豬的餵食成本也下降，所以有成本下降的部分，很多人拿去放口袋裡了。

施俊吉指出，有那麽多勞動業就業的人口，台灣有7、8百萬戶家庭的主要收入來自勞動，月薪大約只有3萬多元，若生活物價持續上升，這些人要怎麼過日子？這是政府必須正視並解決的問題。

施俊吉（右）提到，有成本下降的部分，很多人拿去放口袋裡了。左為《下班國際線》節目主持人路怡珍。（柯承惠攝）

產業多元化只是口號？施俊吉：政府只要做2、3年內就看到成績

施俊吉認為，第二個關鍵就是薪資與勞動分配。如果讓資本家去決定薪資，台灣照這樣從1990代走到今天，勞動所佔的份額從超過50%，降到只剩下43％，這顯然很不公平，然後受薪階級減少了7%的大餅，我們要想辦法把7%拿回來給受薪階級，如果繼續再交由市場自由決定，它只會惡化而已，所以政府要拿出政策出來，怎樣來進行調整。分配的問題是做了就會有答案的，可以在2、3年之內就看到成績。

至於產業多元化，施俊吉認為應放在最後，因為產業多元化不是台灣自己要多元化就有辦法，所以喊產業多元化的都是口號，世界的局勢要怎麼走，科技要怎麼發展，不是台灣自己決定。綜合以上，最早應該要做決定的就是我們的物價、成本，要讓受薪階級負擔的起他們的生活，這是最先的事情。

路怡珍提到，這部分政府應該要介入，施俊吉則表示，以前他在行政院當副院長時要主管物價匯報，公平會也應該對這個東西是有責任的，所以他們是有辦法決定物價的。特別是我們的刑法已經修過了，如果哄抬物價或有其他現象，是有刑責的，我們不是要管制物價，但是要對貪婪通膨提出辦法。若是輸入性通膨、成本推動型或需求拉動型通膨，政府能做的有限；但是對於那一種因為貪婪而產生通貨膨脹，我們要想辦法解決。

