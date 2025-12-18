物價漲不停 網友比價揭好市多日用品「幾次採購就回本」

隨著物價持續走高，消費者對價格敏感度提升，連鎖量販通路好市多（Costco）再度成為討論焦點。有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，身為公司總務，長年負責日用品與活動採購，實際比價後發現，多項日用品在好市多購入，價格明顯低於其他通路，累積下來的價差甚至「一個月就超過會員費」。

該名網友列舉，包括金頂電池、濾水壺濾心、洗碗精與燕麥片等商品，在好市多的單位價格普遍低於市售或電商平台，價差動輒每件數十元。以大量採購的企業或用量大的家庭而言，長期累積的節省金額相當可觀。

貼文曝光後引發大量共鳴，不少網友分享自身經驗指出，衛生紙、保健食品、咖啡豆、冷凍食品與科克蘭（Kirkland Signature）自有品牌商品，都是高CP值代表；也有人提到，公司福委會、尾牙與春酒採購，往往選擇好市多「一站式買齊」，兼顧價格與品項齊全。

也有網友指出，即便近年商品與會員費調整，但只要搭配特價檔期或黑色星期五等促銷活動，大量採購仍相當划算，加上退貨機制與會員回饋制度，對採購量大的族群更具吸引力。

