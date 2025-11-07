物價漲幅達標！調高免稅額 700萬戶迎減稅小確幸

最新數據出爐，消費者物價指數，累計漲幅達到百分之4點13，超過法定標準門檻，因此將調高免稅額。（圖／東森新聞）





通膨時間的小確幸嗎？最新數據出爐，消費者物價指數，累計漲幅達到百分之4點13，超過法定標準門檻，因此將調高免稅額，700萬戶迎來減稅小確幸，明年的四大課稅級距額度，包括免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額，就以雙薪四口之家來舉例，合計最多可除4.4萬元，這讓不少民眾直呼，是萬物皆漲下的小確幸。

抹茶、檸檬、卡士達，各種口味的可頌開在南門市場經營2年，抵擋不了奶油、麵粉，成本上漲因素，從原本45元調漲5元，物價漲漲漲人人都有感。其他業者黃店長：「什麼物價都上漲，像食材、像人工，其實樣樣都漲價，那像今年的話，真的是漲了很多啦。」

消費者物價指數CPI，累計漲幅達到4.13%，超過綜合所得稅，法定規定門檻的3%，因此政府明年將調高，免稅額、標準扣除額，薪資和身障特別扣除額的課稅級距，對民眾來說可是小確幸。民眾：「一定是很歡迎，你就算都沒有4千元來講的話，漲的還是要漲，我買了2個沙拉麵包，發票打出來120元，那天就真的很有感覺。」

免稅額將從原本的9.7萬調升4000元，變成10.1萬元。標準扣除額從13.1萬調升5000元到13.6萬，如有配偶一起報稅，則是從26.2萬變27.2萬。薪資和身障扣除額，原本都是21.8萬，都上調9000元，變成22.7萬元。

可以省多少錢，以雙薪一家四口舉例，免稅額每人4千元乘以4等於1萬6，標準扣除額部分，夫妻合併申報為10000元，薪資扣除額，爸媽加起來是18000元，合計最多可扣除44000元。單身上班族4000+5000+9000，最多也可扣1.8萬元。民眾vs.記者：「吃的什麼都漲，麵包也漲，（少繳一點稅），對啊，（多退一點），對啊，不無小補。」

減稅上路小確幸到手，等到2027年5月報稅時就很有感，物價連連攀升，政府調整稅制、減輕負擔，讓百姓在通膨壓力中，多了一點點喘息空間。

