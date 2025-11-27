物價漲薪資追不上！84％民眾喊貴 行動支付少掏錢痛感消失超花錢

根據國民經濟信心調查，84.7%的民眾認為物價上漲。（圖／TVBS）

通貨膨脹與經濟成長的衝突令民眾感受深刻，物價持續上漲使許多人的日常支出明顯增加。，84.0%預期未來半年物價會持續上升。行動支付的便利性讓消費者減少了「掏錢痛感」，卻也導致不知不覺中花費增加。專家指出，台灣產業發展兩極化，科技業與傳統產業員工對物價壓力的感受存在明顯差異，加上國際局勢不確定性，使經濟前景充滿變數。

根據國民經濟信心調查，84.7%的民眾認為物價上漲。（圖／TVBS）

許多上班族因頻繁外食而感受到物價上漲的壓力。一位上班族陳信璋表示，在超商消費時，一餐就要花費兩三百元，但由於習慣使用第三方支付，往往不太在意物價的變化。他認為現在第三方支付非常方便，只需手機一刷就能完成付款，比起以前掏現金的方式少了「痛感」，因此容易不知不覺花費較多。

手機支付方便利，不少人坦言忘了荷包變瘦的痛感。（圖／TVBS）

儘管主計總處預估2025年台灣經濟成長率為4.45%，通貨膨脹率為1.76%，但國內景氣統計顯示，27.6%的民眾認為過去半年景氣稍有惡化，27.4%的人預期未來景氣不變。物價方面，高達84.7%的民眾認為物價已上漲，84.0%預期未來半年物價會持續上升。此外，超過50%的民眾認為現在不是買賣不動產的適當時機。

主計總處估通貨膨脹率1.76%，國泰金調查，逾五成民眾認為會高於2%。(圖／ＡＩ生成)

經濟學者吳大任解釋，民眾對物價的感受與經濟數據存在落差，主要是因為台灣產業發展呈現兩極化。科技業工程師可能沒有感受到物價壓力，但傳統產業或一般服務業的從業人員則有很深刻的感受。這種差異使得實際統計數據與民眾內心感受產生脫節，因為統計數據通常是加總後的平均值，無法反映不同族群的實際體驗。

台灣經濟表現看似不錯，主要是因為出口持續創新高。（圖／TVBS）

雖然調查顯示民眾對未來經濟保持樂觀，但專家們持不同看法。中央大學經濟學系教授吳大任指出，，但美國232條款中的半導體關稅尚未正式實施。一旦實施，對台灣的影響將非常巨大。從川普的言論來看，關稅稅率可能不會低，因此台灣需要有心理準備。

亞太商工總會執行長邱達生表示，台灣股市與民間消費息息相關。由於股市已衝上28000點，民眾購買耐久財的意願有所提升。然而，對於中長期經濟前景仍存在不確定性，國際情勢依然不明朗。特別是作為出口導向的經濟體，台灣受到美中關係變化的影響很大。雖然美中已完成五輪談判，但未來仍存在許多不確定因素。

今年1至9月的消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲1.77%，但民眾在食衣住行方面的支出明顯增加，尤其是外食價格的上漲最讓人有感。政府表示會追蹤物價變化，但薪資增長趕不上物價漲幅。除了普發一萬元刺激消費外，還需面對非洲豬瘟等突發狀況。民眾期待政府能提出實質對策，控制物價並幫助民眾增加收入、減少支出。

