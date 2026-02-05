物價真的降了嗎？主計總處揭1月CPI僅0.69% 2月恐飆破2%

主計總處今（5）日公布1月消費者物價指數（CPI）年增率0.69%，創5年新低，已連續9個月低於2%通膨警戒線。主計總處分析，主因去年1月適逢農曆春節基期較高，加上天候穩定、蔬果價格下跌等因素。但17項重要民生物資平均年增3.12%，為近2年最大漲幅，其中雞蛋因基期低而上漲18.31%，創33個月最大漲幅。

行政院主計總處。（資料照／中天新聞）

主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，若排除農曆年節因素，1月CPI仍低於1.5%，整體物價「持續平穩」。由於今年農曆年節落在2月中旬，除了服務業加價外，還會饋贈禮金等，曹志弘推估2月CPI將明顯回升至2%左右，但1至2月CPI平均在1.5%以下，國內物價持續平穩。

廣告 廣告

主計總處指出，1月CPI較上年同月漲0.69%，主因外食費續有部分業者調漲售價，蛋類及肉類價格相較上年同月為高，加上房租、電費、燃氣，與火車票、交通工具零件及維修費等費用調升。但個人照顧服務及娛樂服務等下跌，主因去年1月適逢春節基數較高，加上蔬果、油料費、交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬果及能源，核心CPI漲1.24%。

在368個查價項目群中，扣除5項本月非屬產季水果，上漲者218項，權數合計68.4%，持平者5項，權數合計0.4%，下跌140項，權數合計31.1%。1月CPI較上月跌0.04%，經調整季節變動因素後漲0.10%。

許多民眾都會到大賣場採購水果蔬菜和魚肉類等產品。（資料照／中天新聞）

7大類指數中，一改過往食物類變動最大的情況，這次變動最大為雜項類、年增1.99%，主因國際金價走高，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲17.22%，但去年1月適逢農曆年節，饋贈禮金與個人照顧服務費基數較高，今年下跌幅度達11.15%，抵銷部分漲幅。

居住類年漲1.82%，主因房租漲1.99%，為近2年半首度低於2%，加上家庭管理費用、電費及燃氣各漲2.05%、5.60%及7.06%。食物類年漲1.16%，主因外食費續漲3.08%，蛋類受基數較低影響上漲15.09%，肉類、穀類及其製品（如蛋糕、麵包）也分別上漲4.93%及2.53%；但蔬菜及水果下跌9.69%及8.12%，抵銷部分漲幅。

不少民眾會在外租屋。（資料照／中天新聞）

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，1月平均年漲3.12%，為23個月最大漲幅，其中雞蛋漲18.31%最多，豬肉續漲7.41%次之、但漲幅較前幾個月縮小，麵包也漲3.43%；但奶粉跌1.98%，衛生紙、面紙及紙巾跌1.62%，速食麵小跌0.71%。

主計總處同日公布，1月生產者物價總指數（PPI）較上月漲0.50%，較上年同月跌2.01%。1月進口物價總指數（IPI）以美元計價，較上月漲0.66%，較上年同月漲0.40%。1月出口物價總指數（EPI）以美元計價，較上月漲0.81%，較上年同月漲4.50%。

延伸閱讀

2025年經濟成長率達8.63% 龔明鑫：人均GDP今年將衝破4.2萬美元

TPASS預算先行動支案協商破局 韓國瑜裁示下會期再表決

失業率3.35%創25年新低 勞參率寫36年新高紀錄