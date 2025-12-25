物價飆升壓力大！上班族：企業無調薪制度 薪資實質停滯甚至縮水

圖／TVBS

在台灣就業市場上，薪資調整已成為上班族選擇企業的重要因素，超過六成企業預計在2025年進行平均4.5%的調薪幅度。根據人力銀行調查，企業調薪主要考量包括公司營運狀況、缺工程度及市場競爭力，其中軟體網路業以7.1%的調薪率居首。然而，面對物價上漲與通膨壓力，上班族Francis表示若公司未定期調薪，薪資實質上會停滯甚至縮水。除了薪資外，彈性工作模式與完善的升遷制度也成為吸引人才的關鍵因素，特別是在數位轉型時代，75%企業願為AI開發人才提供高達9.5%的薪資加碼。

缺工物價雙壓，企業調薪留才成職場新常態。圖／TVBS

上班族Francis在與同事討論企劃內容時表示，物價持續上漲和固定通膨下，如果沒有穩定的調薪機制，薪資實際上就會相對停滯甚至縮水。他認為如果一開始就知道公司沒有每年固定調薪的政策，就需要有心理準備，而他給自己的預期大概是兩到三年。Francis提到不論是之前或現在的公司，都會依照員工付出定期加薪或提供獎金福利。除了薪資要求外，選擇公司時還會考量其他福利制度是否完善。他特別指出，現在許多企業提供員工彈性工作空間，例如每週可能有幾天可以居家辦公，對於通勤困難的上班族來說，這是一個喘息的機會，雖然薪資相同，但有居家辦公的機會對他而言很有吸引力。

根據人力銀行的調查，超過六成企業預期明年會加薪，調薪幅度達4.5%。以2025年薪資中位數4萬元計算，相當於加薪1780元。企業調薪的主要考量因素包括：75.7%看公司營運狀況、60.6%評估缺工程度，以及45.3%希望保持市場競爭力。因應AI數位轉型發展需求，75%企業願意為具備AI開發技能的人才提供薪資加碼誘因，平均增幅達9.5%以上。人力銀行人才永續長鍾文雄表示，今年調薪展望第一名是軟體網路業，調薪率達7.1%；第二名是光電光學產業，調薪率為6.5%；第三名是旅遊、休閒運動產業，調薪率達6.2%；第四名是教育服務業，也有6.2%的調薪率。

然而，對於明年產業景氣，僅19.3%的企業看好明年比今年好，主要集中在科技相關產業，其他如餐飲甚至休閒運動產業景氣仍不明朗。健身房老闆周依蝶認為明年將相當艱困，因為各種成本都在上漲，包括人事成本、各種消費，以及壓力最大的水電、租金等固定成本。

六成企業看好加薪，明年平均調幅上看4.5%。圖／AI生成

周依蝶表示，雖然健身房已拓展兩家分店，平時管理著重在業績表現，但在大缺工影響下，為了人才永續，他們提高了業績抽成比例以吸引優秀員工。她發現若要留住優秀的兼職人才，必須用較高的薪資吸引，讓他們願意經營教學、接受培訓並多上課。她計劃明年延續今年的做法，提供比業界更高的課費給兼職教練。

鍾文雄強調，除了加薪攬才留才外，完整的升職制度和福利措施也是提高員工向心力的關鍵。他指出上班族通常在工作六個月、一年或三年時容易考慮轉換職場，因此企業應該有明確的升遷計劃。此外，工作與生活平衡的重要性越來越受到重視，提供彈性上班、居家上班或混合上班模式能有效留住人才。最後，他鼓勵企業持續打造自己的雇主品牌。

