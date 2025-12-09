物價飛漲影響採購意願 美國耶誕市集交易冷清

快到12月中旬，華府郊區的耶誕市集，顧攤的比顧客還多。

大學糕點師表示，「所有東西都好貴，我算幸運，工作地方會供餐，不然肯定感受更深。」

都說好貴、好貴、有夠貴，今（2025）年耶誕市集商品到底有多貴。

狗狗蛋糕，新台幣780元；耶誕樹吊飾，新台幣375元；鉤織烏龜，台幣要近9000元，嫌大的貴，來個小青蛙，也要快500元。辣椒醬戴上耶誕帽，一瓶更要超過300元。

高中老師指出，「親友間都說『天啊，這真的壓力好大』，『為什麼東西都變好貴？大家很難買禮物』，我們親友約15人關係很好，每年都會一起過節，每人會收到2、3份禮物，今年就說『大人就算了，只買給小孩』。」

廣告 廣告

物價驚驚漲、購買力大縮水，不少大人講好今年不交換禮物，只能苦自己、省給小孩和毛孩過節。

特教老師說，「買更少，也不看表演，不看百老匯之類的，貴得嚇人。」

時機歹歹，店家也知道要打開客人荷包，要先打折。

洗車場經理指出，「我通常等折扣和促銷，那價格還能接受。」

耶誕市集攤主表示，「在這個市集裡，明顯感覺大家買得謹慎，更認真考慮怎麼花、花在哪。」

只是買這樣一副耳環，就快要一張小朋友，就算買多折扣多，價格還是不溫柔；店家「薄利」難「多銷」，美國人也只能大嘆今年的耶誕禮真的很難買。