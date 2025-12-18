物價高漲不怕！ 銅板價鍋燒意麵成月底救星

台南市 / 綜合報導

說到台南很多人也會提到鍋燒麵，而且銅板價就可以吃到，台南市中西區靠近體育公園，一間主打杏仁豆腐冰的店，鍋燒意麵只賣40元。另外也有飲料店販賣45元鍋燒意麵，同樣CP值很高，而在高雄市一間早餐店一碗50元鍋燒麵，份量十足也受到小資族青睞。

店家自熬的雞骨玉米高湯加入鍋燒意麵烹煮以及高麗菜，搭配在地虱目魚丸、黑輪和魚板，雖然沒有肉片或海鮮，但這滿滿一碗只要40元，顧客說：「很好吃，然後料很足，然後很便宜，有時候暑假想不到的時候，吃什麼，感覺就是直接來這邊，就直接解決一整個暑假。」

這間小店位在台南中西區靠近體育公園，主打是杏仁豆腐冰卻掛出顯眼招牌，特地開賣鍋燒意麵，因為CP值高很受學生族群青睞，台南市業者說：「好吃的東西，我們也不用去把它賣到說要非常高的價位，我是希望把好吃的東西，能夠把它分享給我們鄉親。」

另外一間位在文南路上的飲料店，柴魚高湯舀進鍋中上火爐開煮，煮到沸騰後鍋燒意麵放進來，打入雞蛋加入蛤蠣搭配青菜跟黑輪，這樣一碗45元，價格同樣好親民，台南市飲料店業者說：「沒什麼錢賺，就截長補短，因為我們還有在賣飲料，截長補短。」

銅板價就能解決的鍋燒麵，作法雖然簡單，但吃得到傳統的好味道，而在高雄也有月底救星，這間早餐店鍋燒意麵，小碗50元大碗60元，給了蛤蠣火鍋料還有蔬菜，不少人喜歡加上一杓辣醬，便宜解決一餐，顧客說：「物超所值啊。」

高雄市早餐店業者說：「因為我們沒有房租，也沒有人事的費用，，所以可以自行吸收(成本)。」不用豪華配料的鍋燒麵，靠著實在湯頭與佛心價格，成了不少學生與小資族的日常美味。

