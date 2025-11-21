物價高漲惹民怨！川普簽署行政命令 取消巴西牛肉、咖啡關稅

美國總統川普（Donald Trump）週四簽署行政命令，宣布擴大對巴西的關稅豁免，正式取消對牛肉、咖啡等食品課徵的40%高額關稅，以此平息美國國內因物價高漲所引發的民怨。對於川普此舉，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則表示感到非常高興。

川普於今年7月對巴西祭出高額關稅，目的是為了報復巴西法院定罪該國前總統、自己的盟友波索納洛（Jair Bolsonaro），不過由於此舉造成美國國內多項農作產品物價大幅上漲因此決定取消對牛肉、咖啡、可可、水果等多項食品徵收關稅，根據白宮發布的命令文本，該命令可回溯至11月13日以後的進口商品。

《路透社》指出，美國政府上週五也下令取消對其他國家幾種農產品的關稅，此舉意味著其在關稅政策上做出轉變。由於美國作為世上最大的咖啡消費國，巴西供應的咖啡就佔了三分之一，近年來巴西也成為重要的牛肉供應國，特別是用於製作漢堡的牛肉。不過受到川普施加關稅，以及氣候變遷等因素影響，造成產量明顯下滑，今年美國零售咖啡價格上漲了高達40%，造成國內生活成本上升，引發選民不滿 。

巴西總統魯拉曾請求川普取消對巴西商品徵收高額關稅，巴西牛肉產業協會認為，美國取消徵收關稅的決定，表明了貿易談判的有效性，並強調協會將繼續努力提高市場份額，總統魯拉週四也表示，對於美國取消課徵40%關稅感到高興。

