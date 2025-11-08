物業不幹了！控住戶欠繳管理費逾5千萬 清潔人員拿不到薪水罷工出走
「我司將於2025年12月31日24時起，正式停止對小區的物業服務，並完成人員撤場。」中國杭州一處社區管理公司發布聲明，指出由於持續支出費用維護社區環境，又管理費收繳率過低，導致長期處於嚴重虧損狀態；對此杭州市相關部門表示，原物業撤場前需完成下任管理公司選聘，保障住戶基本生活秩序。
根據中國媒體報導，中國杭州一處社區管理公司發出《退出告知函》，指出將於今年12月31日24時正式停止服務並完成人員撤場，管理公司提及，自接管以來至今年10月，該社區住戶共欠積1200餘萬人民幣（約新台幣5222萬元）管理費。
該社區總建築面積逾51萬平方公尺，包括32棟高層住宅和1棟單身公寓，戶數近3800戶，居住超過1萬人，管理費月繳以每平方公尺1.8人民幣（約新台幣7.83元）計算；2021年，由總部位於上海的一家上管理公司入駐，起初曾協助社區設施進行改善，包括人工湖水質、衛生惡臭問題等，獲得住戶好評。
未料近2年，社區住戶委員會以車庫亂停、衛生不佳、人員配置管理不足為由，向管理公司開出罰單，管理公司則認為，近3800戶中僅有數百戶主動繳納物業費，收繳率不到一半，導致高營運成本下服務品質下降、無多餘成本支付清潔人員工資大量罷工，形成惡性循環。
隨著社區住戶對管理公司服務不滿逐漸加劇，管理公司稱因長期虧損，已難以維持原有服務水準，最終決定退出服務；然而過去杭州也出現過類似情況，由於其他社區管理費較高，且社區設備完善，後續由新物業或臨時託管接手後，收繳率和服務均能改善。
不過此案為老舊社區，加上管理費低、欠繳率高，雙方惡性循環下營運更加困難；對此杭州市相關部門表示，原管理公司結束服務前需進行新公司選聘，若無新一管理公司接手，將由臨時物業託管，以保障住戶生活品質。
