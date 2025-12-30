物流公司變身「詐騙推手」！代付2.3億投放假廣告 檢警抄14家業者

記者陳佳鈴／台中報導

國內竟有 14 家物流及倉儲業者，涉嫌將代收的貨款轉為「廣告費」，協助詐騙集團投放大量「一頁式詐騙廣告」，兩年內金額高達 2.3 億元。(圖/翻攝畫面)

網購詐騙再出新招，刑事局中部打擊犯罪中心近日破獲重大物流公司涉詐案！調查發現，國內竟有 14 家物流及倉儲業者，涉嫌將代收的貨款轉為「廣告費」，協助詐騙集團投放大量「一頁式詐騙廣告」，兩年內金額高達 2.3 億元，全案依詐欺

及地下匯兌罪嫌移送法辦。

物流業不運貨竟「投廣告」 代付金額高達2.3億

起案件源於刑事局中打追查一頁式詐騙廣告的資金來源，赫然發現這類廣告（內容包含減肥產品、玉鐲、茶葉及土蜂蜜等）的投放費用，竟是由本業應為貨物運輸的物流公司支付。檢警調查，涉案的 14 家物流公司利用「代收」民眾貨款的名義，將資金轉作「代付」廣告費，金額達2.3億元。

廣告 廣告

吸引民眾在 LINE 群組下單瘦身等產品後，採貨到付款，收貨後才發現是劣質陸品或與內容不符的詐騙包裹。(圖/翻攝畫面)

誘騙民眾點擊後，誘導其加入假賣家的 LINE 好友

詐騙以廣告吸引民眾在 LINE 群組下單瘦身等產品後，採貨到付款，收貨後才發現是劣質陸品或與內容不符的詐騙包裹。專案小組由刑事局中打與台北市政府警察局組成，報請桃園地檢署指揮偵辦。見時機成熟後，於近日針對相關公司展開同步搜索多家物流公司並現場扣押現金170萬元、自小客車2台、手機11支及相關合約資料；並拘提廖姓等 14 家公司負責人及幹部共 18 人被捕，訊後分別以 7 至 10 萬元不等交保。

刑事局指出，此類詐騙行為不僅涉及詐欺，亦涉及違反《銀行法》（地下匯兌）等罪嫌。警方提醒消費者，一頁式廣告常以誇大效能、低價誘惑為餌，民眾若發現包裹內容物有異，應立即聯繫物流公司或撥打 165 反詐騙專線尋求協助。

更多三立新聞網報導

地鐵超短裙正妹遭小男童「180度扭頭」偷窺裙底 網怒：噁男從小養成？

現世報？！家暴男打老母「斷手腳」強行出院 半夜遇移工慘遭刺殺奪佛牌

吃花生不如喝花生醬！「1吃法」不但可瘦身還治便祕

男模張越河爆性侵！女大生發聲了：淚訴遭強壓強吻 被告後反咬態度大變

