物流出包毀年菜！ 消費者怒控被換低價品 電商未回應

台北市 / 綜合報導

2026過年春節倒數兩週，想端出豐盛年菜團圓圍爐，有不少人會選擇，訂購冷凍年菜享用，沒想到卻有民眾訂出一肚子氣；有消費者日前接到物流客服，表示訂購的年菜因為失溫無法再配送，因此提供另一品牌同款商品，結果消費者一查發現，商品價差大，無法接受，並認為整個過程，沒有一套完整 的 處理流程，相當草率。對此，電商平台截稿前未有回應。

將冷凍包放進電鍋，蒸20分鐘後，鮮嫩油亮的蜜汁火腿就能上桌，讓人看了口水直流，有民眾上個月底，透過知名電商平台，訂購蜜汁火腿年菜，沒想到卻買出一肚子氣。

廣告 廣告

V小姐在社群平台上分享，1月31日下單年菜後，原本預計2月5日至11日出貨，沒想到3日突然接到，物流客服來電，表示因為物流出差錯，商品失溫無法配送，原物料也已經用鑿無法供應，因此準備另一品牌同款品項，提供替換方案，V小姐先是詢問什麼品牌，查完價格後發現，跟原商品價差大，認為無法接受，沒想到物流客服竟然請消費者，自行到電商平台退款，整個過程讓V小姐超傻眼。

當事人V小姐說：「就是我覺得其實如果今天他只是跟我說因為失溫了沒有辦法配送，我覺得就是認賠嘛，但當他就是提出了一個他覺得可以解決的替代方案，但這個替代方案其實就是他並沒有如實告知我品牌價格那會有價差，價差要怎麼處理這件事情我就覺得有點奇怪。」

消費者認為，沒有一套正式的處理機制，只靠物流客服口頭詢問，處理流程太過草率，對此電商平台截稿前未有回應，而年菜業者則回應，因為過年爆倉，物流運送時商品「短暫失溫」，大約400組商品報廢，上游供應商又缺貨，以後會改進，提出預備方案，無法提供商品，業者也表示相當遺憾，因為受到非洲豬瘟影響，醃肉缺貨，今年銷量直接砍半，期盼明年能再提供更好的服務。

原始連結







更多華視新聞報導

年菜復熱注意！溫度要達70度以上 「5要2不」防食物中毒

年菜商機旺！ 速食店.五金行.傢俱行跨界吸睛

本土.境外電商競爭升溫 酷澎超越PChome營收坐二望一

