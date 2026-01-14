物流司機忙送貨 單車男竊卡盜刷買「皇家禮炮21年」 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市一名曾姓物流車司機，日前到中正區和平西路2段一家超商送貨，但結束後返回車上時卻發現，隨身包包不翼而飛，於是報警。警方追查後發現，曾男的簽帳金融卡被盜刷多次，地點都集中在萬華區桂林路上的商家，且嫌犯在3小時內就盜刷3萬元，警方經過追查後，循線在桂林路一家旅館逮捕黃姓竊賊。

警方調查，去年12月底某日凌晨，曾男前往中正區和平西路2段一家超商送貨，當時黃男騎腳踏車經過時看到車內空無一人，便直接上了物流車，偷走曾男放在車上的隨身包包。

曾男送完貨後上車時發現包包不見立刻報警，警方立即展開追查，發現曾男的簽帳金融卡不斷被盜刷，地點都集中在萬華桂林路，而黃男一共買了手機、衣服、以及3支皇家禮炮。

警方隨即根據監視器畫面鎖定黃男，發現他躲在桂林路一家旅館，立刻前往將他逮捕，並查扣相關證物，訊後依竊盜罪嫌將黃男移送法辦。

