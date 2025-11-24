物流員盼春節團圓 工會向速達、宅配通提協商（示意圖:shutterstock/達志）

台灣4大宅配物流僅統一速達及台灣宅配通沒有在春節期間全面停止收送服務，台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今日強調，是時候讓2企業員工在明年春節與家人吃一頓團圓飯，將在未來1至2周與業者協商，於2026年2月16日除夕至2月19日初三不營業，其中統一速達善意回應將朝此方向規畫，至於台灣宅配通，工會今日將正式提案協商。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會表示，台灣4大宅配物流新竹物流、嘉里大榮、統一速達、台灣宅配通，其中新竹物流與嘉里大榮已在今年春節1月25日至2月2日全面停止收送服務，統一速達僅在 1月26日、1月31日初三、2月2日初五不營業；台灣宅配通則僅1月29日初一、1月30日初二暫停取件，並在初一至初三部分縣市停止收送。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會表示，統一速達與台灣宅配通的春節無法好好休假，員工每年春節仍需出勤及面對排班壓力，與家人聚少離多，時常早上出門上班時小孩還沒起床，下班回家時小孩已經上床睡覺，甚至送貨途中都被客人問「你們怎麼還要上班？」

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會指出，十幾年來物流人員辛苦肩負任務送達每一份過年禮品，如今社會型態改變，多數消費者支持物流春節正常休假，家庭在長連假多安排出遊，配送需求下降，也有電商自建車隊，第三方物流連假配送效益降低，而物流長期缺人，春節排班更為困難，既然已有2大物流業者去年春節9天不營業作為示範，是時候讓統一速達與台灣宅配通的員工，也能在 2026年春節回家與家人吃一頓團圓飯。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、統一速達企業工會、台灣宅配通工會共同主張，統一速達與台灣宅配通應於2026年2月16日除夕至2月19日初三不營業，未來一至兩周，工會將分別與各公司展開協商。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會補充，目前速達公司目前已有善意回應將朝這方向規畫，宅配通公司部分，工會今日向公司提案正式協商，期盼能順利達成訴求，呼籲所有消費者、所有會員持續關注，共同支持物流員工在春節回家過節的訴求。

