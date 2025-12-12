物流定點配送設自助取 記錄商品打包減少客訴

日本勞動市場人力荒，物流也開始以定點配送的方式，讓消費者自助取件，這不僅節省人力，還提供顧客累積折扣點數，一舉數得。

在大阪梅田車站內，一名配送人員將一整袋包裹送進迷你智慧倉庫，依照收件人姓名的發音順序，一件件擺放上貨架，方便民眾隨時前來領取。這項無人倉庫自助取件服務是日本物流業者今年六月起推動的新措施，目的在集中處理包裹，降低重複配送的成本與錯誤送件風險。

消費者透過手機 APP 購買商品時，可指定在迷你智慧倉庫取貨，還能獲得折扣點數回饋。倉庫入口僅限已登錄的使用者進入，掃描專用 QR 碼後便可開門。倉庫空間具備基本的隱密性，內部同時設置監視系統，以防止貨件遭竊。

日本民眾受訪時表示，自助取件的彈性相當實用，「可以依照自己的時間安排取件，真的很方便」。

業者也認為，這項服務讓物流端更容易掌握貨物動向，減少宅配量並降低錯誤率，「消費者還能累積點數，雙方都得到實際好處」。

除自助取件之外，日本另一家線上遊戲業者也試圖改善物流作業。

這家公司提供遠端操控抓娃娃機的服務，玩家只要成功夾到商品，業者便立即現場打包並寄出。最忙碌的時期，員工一天必須處理上千件包裹，因此寄錯商品的客訴量也逐漸增加。業者坦言，「投入的大量工時最後成了一種額外的無形成本」。

為了改善失誤，業者在去年八月引進打包作業記錄系統。從員工掃描明細開始，系統便自動啟動錄影，完整記錄商品裝箱的每個步驟。所有影像都會上傳至雲端供事後查核。

物流公司人員說明，這套系統讓客訴處理更有效率，人力管理也更透明，同時提升顧客信任度，「可以同時顧及幾個面向，因此未來市場對此類系統的需求應該會持續增加」。

日本物流業者正以自助取件與精準監控系統作為雙軸策略，一方面降低宅配人力成本，一方面提升整體作業效率。從減少客訴到提升顧客滿意度，這些做法正在改變日本物流產業的運作方式。

