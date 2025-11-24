物流工會籲 讓員工吃頓團圓飯

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會昨呼籲，明年春節讓物流員工與家人吃一頓團圓飯。圖為在台北街頭送貨的物流司機。（本報資料照片）

新竹物流與嘉里大榮今年春節9天停止收送服務，台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會昨呼籲，明年春節讓物流員工與家人吃一頓團圓飯，已與物流業者提出於明年春節除夕至初三不營業的訴求，其中統一速達善意回應將朝此方向規畫，台灣宅配通則預計在12月中旬提供初步回應。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會表示，全台四大宅配物流中，新竹物流與嘉里大榮已在今年春節1月25日至2月2日全面停止收送服務，統一速達僅在 1月26日、1月31日初三、2月2日初五不營業；台灣宅配通則僅1月29日初一、1月30日初二暫停取件，並在初一至初三部分縣市停止收送。

工會指出，統一速達與台灣宅配通春節無法好好休假，員工每年春節仍需出勤及面對排班壓力，與家人聚少離多，時常早上出門上班時小孩還沒起床，下班回家時小孩已經上床睡覺，甚至送貨途中都被客人問，「你們怎麼還要上班？」

工會強調，已有2大物流業者在春節9天不營業，是時候讓統一速達與台灣宅配通的員工，也能在明年春節回家與家人吃一頓團圓飯。目前2000人參與投票顯示，支持度高達95％，顯示絕大多數物流員工希望宅配能在春節除夕至初三不營業。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會總幹事林昶志說，多數物流人員指出近年春節期間送貨量，已不如以往，即便送貨，收件人大多不在，與其白跑一趟，更傾向待在家好好休息，僅少部分員工是兼職或部分工時人員，希望能在春節期間出勤領更多薪資。

林昶志表示，考慮到工會大部分成員是全職人員，未來1至2周將向業者協商，應於2026年2月16日除夕至2月19日初三不營業。統一速達公司目前已有善意回應將朝工會訴求的方向進行規畫，昨向台灣宅配通提出正式協商後，公司表示將會在12月中旬提供初步回應。

不過，他也說，新竹物流與嘉里大榮即便停止收送貨，仍會安排少量員工配送大客戶訂單，所以即使業者允諾春節不營業，但仍可協調員工出勤。