物流巨頭宣告大裁員3萬人！拋棄亞馬遜轉攻醫療網絡，終極目標要讓「機器人比人類員工多」

全球知名快遞龍頭之一的UPS，27日第四季財報會議上突然宣布，該企業預計在2026年進行大規模裁員，受影響人數上看3萬，同時還將計畫關閉旗下至少24處倉儲營運設施。此一宣告曝光後，隨即震驚物流業界，之所以做出如此巨大改變，似乎和UPS決定與其最大客戶亞馬遜（Amazon）戰略性「脫鉤」，轉而追求毛利更高的醫療冷鏈物流市場。

《金融時報》引述執行長多梅（Carol Tomé）的發言，他坦言、過去多年以來，亞馬遜雖然是UPS最大的客戶，但絕不是最讓他們賺錢的客戶。從數據顯示，亞馬遜包裹的大量湧入，稀釋UPS在美國國內業務的利潤率。為此，UPS已與亞馬遜達成協議，計畫從2026年下半開始，將代運量減少一半以上，目前正以每日減少約100萬件的速度「逐步降載」。

斷捨離亞馬遜：利潤太低是主因

告別低利潤電商包裹後，UPS決定將空出的貨運能量，押注在「醫療物流」（Healthcare Logistics）上。藉由收購Frigo-Trans等冷鏈專業服務企業，UPS開始跨足全球配送疫苗、生物製劑等高價值產品的物流網絡。

財務長布萊恩（Brian Dykes）指出，這次裁員針對的目標，主要以基層營運與分揀人員為主，將透過「員工自然流失」與「全職司機買斷方案」進行，完成後預計可替公司節省30億美元（約新台幣938.5億元）的人事成本。而縮編3萬人，等同一口氣削減現有全球員工人數6%。

自動化技術助陣

為了在更精簡的網絡中，維持企業競爭力，UPS投入大量資金完善自動化設施。多梅透露，自動化轉運站的單件處理成本，比傳統中心低28%。UPS最終目標是在2026年底前，將全美68%的運量、轉由高度自動化的設施處理，實現「機器人多於工人」的效率革命。

儘管裁員規模相當驚人，但UPS在第四季營收來到245億美元（約新台幣7664億元），優於華爾街分析師預期，反映企業轉型策略已初見成效。然而，代表超過半數員工的「國際卡車司機工會」（Teamsters）對此宣告，已表示高度關注，認為企業不應在追求利潤的同時，犧牲一線工人的生計。

