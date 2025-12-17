物流車占車道卸貨影響交通 駕駛竟嗆：想比大聲嗎？

台中一台物流車為了卸貨臨停，占據整條車道，遭到民眾質疑。（圖／翻攝自threads@dongxin66）





台中一台物流車為了卸貨臨停，占據整條車道，其他車輛只能冒險跨越雙黃線通行，一名騎士氣不過開罵，但物流車駕駛反而拿出手機反拍挑釁，直接大聲嗆聲。

目擊民眾vs.物流車司機：「這西屯路，你有沒有看到，所有人都因為你這樣子要過黃線，你有看到嗎，你有看到這樣的交通嗎，（你想比大聲是不是）。」

物流車大辣辣停放路旁卸貨，占據整條車道，所有車輛冒險跨越雙黃線通行，單車騎士忍無可忍直接開罵，卻遭到物流車駕駛大聲回嗆。

目擊民眾vs.物流車司機：「（唉呦好帥喔，可以喔，好可以自拍），我把你車牌號碼拍下來，我會跟你們公司講，（拜託趕快）。」

只見駕駛，不但不認錯，還挑釁拿出手機，對著騎士一頓猛拍，甚至說到要報警也一臉不怕。

誇張場面出現在12/16中午11點多，台中西屯路上，正值交通尖峰時段，單車騎士控訴物流車 ，整整停放超過10分鐘，將整條車道堵死。

騎士將影片po網，痛批根本是逼其他用路人，用命在賭，不過也有不少網友，緩頰說是因為沒設立合法卸貨區。

只能說交通亂象，一時間恐怕難以緩解。

