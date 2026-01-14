物流車司機進超商送貨 慣竊埋伏得手金融卡盜刷！警3小時逮人起獲大量贓物

【記者江孟謙／台北報導】北市1名物流司機，日前凌晨在中正區的超商送貨完畢後，發現隨身物品側背包不翼而飛，裡面有多張證件及金融卡，因此向警方報案，經調閱監視器，發現竊賊趁司機下車時竊取，還盜刷金融卡購買大量物資，警方當天上午在一處旅館逮人，依竊盜、偽造文書罪嫌送辦。

當天凌晨，物流車司機停車送貨，竊賊卻尾隨其後，趁司機不在車上，便竊取側背包，得手後使用金融卡到各處盜刷，購買手機、洋酒、香菸、衣物等物，總價值約3萬餘元。

警方循線調查，當天上午7點循著竊賊蹤跡來到附近一處旅館，當場查獲黃姓男子，並起獲大量證物，全案以違反竊盜、偽造文書等罪，移送台北地檢署偵辦。

據了解，黃姓男子深夜時分利用月色，於超商外埋伏物色未上鎖之送貨運將下手，已得手多起，警方將持續擴大偵辦。中正第二分局呼籲，年關將近，運將奔波勞苦，下車務必隨手上鎖，勿讓宵小有機可乘。

黃男深夜鎖定物流車司機犯案。翻攝畫面

