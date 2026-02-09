物流車狠撞派出所大門 駕駛卡車頭救出幸無礙

物流貨車直接撞入竹市東門圓環旁派出所。（圖：警方提供）

一輛新竹貨運的物流車，今天（9日）上午在新竹市鬧區東門圓環不明原因失控，直接撞上東門派出所梁柱，發出巨大聲響，值班警員也嚇了一大跳。貨車司機則被卡在車內，經救出後傷勢無礙，確實肇事原因由警方進一步調查當中。

警方指出，上午10點45分左右，一輛物流貨車行駛在新竹市東門圓環，在完全沒有煞車的情況下，突然正面撞上東門派出所大門旁梁柱，不但派出所值班警員嚇了一大跳，所內其他警員也被巨大聲響受到驚嚇。貨車的車頭全毀司機則被卡在車內。消防局據報後協助貨車司機脫困，幸好沒有受傷。

警方也對史姓駕駛進行酒測，發現酒測值是零。史姓駕駛供稱一時精神不濟所致。警方正進一步調查車禍發生的確實原因。（彭清仁報導）