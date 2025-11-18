物流車轉彎「吞雙載機車」！女騎士魂斷車底 乘客全身傷生還
台中市清晨發生一起物流車撞機車的嚴重車禍，造成女騎士當場死亡、女乘客全身多處擦傷！事發在北屯區松竹路，一輛物流車在路口迴轉後右轉進巷子時，疑未注意同向直行的雙載機車，釀成悲劇。消防隊員趕緊趴在車底救人，所幸及時將女乘客救出，經包紮後送醫，無生命危險。然而，女騎士卡在車底傷重不治。警方初步調查，疑物流車轉彎未注意機車所致。
台中市清晨發生一起嚴重車禍，一名女騎士不幸喪生。事故發生在北屯區松竹路，一輛物流貨車在右轉進入巷子時，與同方向的雙載機車發生擦撞，導致女騎士及乘客雙雙摔入車底。消防隊員緊急救援，女乘客雖全身多處擦傷但無生命危險，女騎士則因傷勢過重不治。這起事故疑似是物流車駕駛轉彎時未注意同向直行機車所致，造成一死一傷的悲劇。
清晨6點多，台中市北屯區松竹路上發生一起嚴重車禍。一輛物流車在路口迴轉後準備向右轉進路旁小巷時，同方向一輛雙載機車正好經過。機車騎士和乘客來不及閃避就被撞上，機車倒地後兩人都不慎摔到車底。
消防隊獲報後立即趕到現場展開救援行動。救援人員趴在車底下救人，發現物流車車頭底下的女乘客雖然被底盤夾住，但意識仍然清醒。消防隊員安撫她說：「先不要動，趴著不要動。」由於物流車重量過重，救援人員只能先撐開底盤部分空間，然後插入長背板，最終順利將女乘客救出。
被救出的女乘客手腳和身體多處嚴重擦傷，所幸沒有生命危險。經過簡單包紮後，她被送往醫院進一步治療。在與警方對話時，女乘客表示她是乘客，當時那輛貨車突然暴衝過來撞上她們。
同時間，救援人員也將卡在車身底下的女騎士救出，但她傷勢嚴重，當場失去生命跡象。根據現場調查，這起事故發生在工廠區域，附近沒有住人。初步判斷，物流車在轉彎時疑似沒有注意同向直行機車而發生碰撞，導致騎士和乘客雙雙摔進車底，釀成一死一傷的車禍悲劇。
