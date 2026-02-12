物流車「手剎車沒拉好」猛撞4車 業者歉：會加強訓練

宜蘭縣 / 綜合報導

昨(11)日下午在宜蘭縣羅東鎮，有一台物流車原本停在路邊，卻突然開始滑行，不只跨到對向車道，還先擦撞一台汽車，再猛撞上路邊停放的3台機車，巨大聲響嚇壞民眾，現場不斷有人發出尖叫聲。雖然驚險，幸好沒有造成人員傷亡。當事公司對此發出聲明致歉，表示是肇事司機卸貨時，沒有確實拉好手剎車才會肇禍，未來會持續加強安全訓練。

物流車跨越車道，往左偏一路滑行，像打保齡球般撞倒前方整排機車，猛力撞擊發出巨大聲響，目擊民眾也被嚇壞，發出尖叫聲，撞擊前，對向的車還連按兩聲喇叭示警，但車上沒人，聽不到聲音也沒人停下車，在車尾門大開的情況下，滑行約20公尺，先擦撞一台汽車再猛撞3台機車，整輛車還晃了好大一下。

廣告 廣告

早餐店員工說：「碰一聲，就聽到那個撞擊聲才出來，我們才出來查看。」遭撞店家說：「他車子停那邊嘛，就直接這樣滑過來，對向滑過來，他好像是在卸貨。」遭撞店家說：「司機有嚇到，他臉都慘白。」

11日下午1點多，發生在宜蘭羅東站東路，肇事的物流車駕駛，將車停在斜坡，正要卸貨卻發生意外。遭撞店家兒子說：「剛好是機車擋住，不然可能就是衝到店裡面。」

遭撞店家兒子說：「因為他當初過來的時候，剛好一台車過來，剛好撞到他的車頭。」遭撞店家直呼萬幸，當時沒人經過，沒發生傷亡悲劇，而同公司的物流士透露，肇事駕駛是新人，也提醒SOP。

非當事物流士說：「如果是手排的話一定就是空檔拉手剎車，啊如果斜坡的話手牌要入檔，如果會滑就是多放輪擋輪擋都在旁邊。」

而當事物流公司回應，貨運司機未確實拉起手剎車，導致車輛滑行追撞，造成四部車輛受損，事發後所長有向當事人表達歉意，後續將由專人洽談，理賠與相關事宜，也承諾，會持續加強訓練精進管理制度，避免意外再發生。

原始連結







更多華視新聞報導

物流車國道自撞 聯結車追撞「掉落貨櫃」駕駛亡

扯！ 電商物流車「霸道」卸貨 人車被迫繞道

宜蘭太平山現冰霰、霧淞 遊客首見直呼超興奮

