物流龍頭「聯邦快遞」將關廠 大裁員856名員工

全球物流龍頭「聯邦快遞 FedEx」近日宣布，將關閉位於德州的一間物流中心，預計將有856名員工遭裁員。

根據《HR Talk》報導，聯邦快遞宣布裁減德州科佩爾（Coppell, Texas）一間物流中心約856名員工，預計於2026年1月開始實施，並於5月左右關閉整個廠房。

聯邦快遞表示，此次異動是因業務轉移，將與第三方物流供應商合作，為了讓員工有時間做好過渡準備，皆已提前通知，部分受影響的員工有機會在公司內找到其他職位，而其他員工將根據公司政策和資格獲得遣散費和就業援助。

聯邦快遞是一家國際性快遞集團，提供隔夜快遞、地面快遞、重型貨物運送、文件複印及物流服務，總部設於美國田納西州（Tennessee），是目前世界最大的快遞運輸公司之一。

