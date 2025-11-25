物理「兔黑」？日男帶超髒佩克拉娃娃吃壽司郎，網吐槽：像是煤礦工人

最近 hololive VTuber 櫻巫女和日本當地的連鎖壽司店壽司郎合作，推出壽司贈插卡、壽司組合贈徽章、飲料與壓克力牌組合等內容，吸引許多粉絲前往。其中一名日本網友，帶著同為 hololive 兔田佩克拉的絨毛玩偶前往壽司郎用餐，並在社群上曬出照片。但照片中的玩偶卻因為髒到幾乎整隻都發黑，被網友吐槽：「像是煤礦工人」

因為太髒而爆紅的佩克拉娃娃。（圖源：hololive 官方／x@tonkatu_ouji 編輯合成）

廣告 廣告

這名不確定是黑粉還是野兔（粉絲名）的網友 おいCちゃん，他在個人 X 上分享自己去和櫻巫女合作的壽司郎，表示：「壽司很好吃，佩克拉很開心」分享了多張佩克拉娃娃和壽司的合照，甚至還拿壽司餵娃娃，看起來像是許多粉絲會做的事情，然而圖片上原本可愛的佩克拉變得面目全非，不知道經歷了什麼事情，變得又髒又黑。引起網友們的吐槽，戲稱：「剛從煤礦坑下班的礦工」，也有人笑說是：「剛從戰場倖存歸來」，其骯髒程度瞬間成為熱門話題，獲得超過 1,200 萬次觀看。

這張充滿衝擊力的照片迅速在網路上瘋傳，甚至有熱心網友用 AI 繪圖技術，嘗試把娃娃還原成原本潔白的模樣。由於玩偶實在髒得太過離譜，除了被調侃是剛挖完煤礦外，不少網友也紛紛留言笑稱這名粉絲是「真正的兔黑」（雙關語，指黑粉或物理上的黑）。原 PO 甚至還把這隻滿是髒污的娃娃臉部直接貼在壽司盤邊緣，讓人看了都覺得有點不衛生。

隨著話題延燒，好奇的網友們進一步翻閱了該名原 PO 的過往的貼文，發現這隻髒髒娃娃的出現並非偶然。從其過去上傳的生活照中可以看見，該網友的房間環境非常髒亂，地板上堆滿了各式各樣的垃圾、空啤酒罐和雜物，連佩克拉的相關周邊商品也被埋沒在垃圾堆之中，只能看到一些邊角。這樣的景象讓許多人聯想到兔田佩克拉設定中的貧窮與「公園民」（PM組合的無家可歸者）梗，感嘆這位粉絲是用生命在致敬偶像，封他為「真．公園民」，笑稱這或許才是最硬核的粉絲。