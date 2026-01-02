物理學家預言「2026世界末日」時間點 人類滅亡原因出人意外

新的一年到來，關於「世界末日」的各種說法再度引發討論，已故物理學家海因茲早在66年前便提出警告，指出人類文明可能在2026年11月13日走向終結，但世界末日的原因並非來自戰爭或天災，而是人口無限成長所引發的失控狀態，最終導致人類自我毀滅。

綜合外媒報導，已故物理學家海因茲（Heinz von Foerster）早在1960年便於頂尖期刊《Science（科學）》提出警告，認為世界將在2026年11月13日走向終結，相關論點當年也曾被《時代雜誌》報導。

海因茲提出的2026年世界末日說並非源自戰爭或天災，而是指人類將因「無限的人口成長」而自我毀滅。他指出，一旦人口數量呈現加速成長，最終勢必失控，當人口「趨近無限」，人類這個高度智慧的族群反而會走向自我毀滅。

至於末日能否避免，海因茲認為有可能，但方法相當具爭議性。他主張，人類想避免因人口過度擁擠而走向末日，必須建立一套人口控制機制，他稱為「人口調節器」，以維持全球人口在理想水準，例如對生育超過2名子女的家庭課以重稅等，不過他也警告，隨著出生率與死亡率差距持續擴大，相關措施在未來恐難以實施。

海因茲在60多年前提出的末日觀點，如今被不少科學家認為過於極端，因為當前人類面臨的全球性挑戰相當複雜，除了人口成長之外，還包括氣候變遷、資源管理、科技風險及地緣政治衝突等多重因素，並非單一人口爆炸問題所能概括。

