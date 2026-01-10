物理學家預言11月13日世界終結 人類會因「太擠」滅絕

物理學家佛斯特預測2026年11月13日將是人類文明終點。（示意圖／Pixabay）

2026 年才剛開始，一項塵封 60 多年的末日預言卻再度引起全球關注。已故物理學家海因茲．馮．佛斯特（Heinz von Foerster）早在 1960 年於學術期刊《科學》（Science）發表預測，警告人類文明可能在 2026 年 11 月 13 日走向終點，引發各界熱議。

佛斯特曾警告：人類不是餓死，而是被「擠死」在過度擁擠的世界。（圖／達志／美聯社）

根據《印度時報》 (The Times of India)報導，佛斯特當年利用數學模型推演全球人口成長趨勢，驚人地指出：「我們的曾曾孫將不會餓死，而是會被擠死。」他認為，即便人類躲過核戰或其他災難，光是無止盡的人口爆炸，就可能讓文明自行瓦解。

為此，他提出一套名為「人口恆定器」（peoplo-stat）的政策構想，建議對生育超過兩胎的家庭課稅，以抑制人口成長。他也警告，出生率與死亡率的差距正在不斷擴大，若不及早控制，未來將難以收拾。不過該預言與理論在學界存在爭議。批評者認為，指數型人口增長在現實社會難以持續，加上人類懷孕週期的限制，讓預測並不具備高度可行性。

「末日鐘再逼近午夜，2025年僅剩89秒，為人類史上最接近毀滅時刻。（圖／達志／美聯社）

即使如此，現實世界的風險卻並未減少。象徵全球災難風險的「末日鐘」（Doomsday Clock）2025 年再度撥快 1 秒，距離象徵人類毀滅的午夜僅剩 89 秒，創下歷來最接近的紀錄。

該鐘由「原子科學家公報」設立，最初評估核戰風險，如今則納入氣候變遷、AI 風險與錯假訊息等因素。該組織直言，「當你已站在懸崖邊，最不該做的就是再往前一步。」雖然是否真會發生末日仍無法定論，但這項來自 60 年前的警示，無疑再度提醒世人重視環境與人口發展帶來的壓力。

佛斯特於1960年發表於《科學》期刊的研究，提出人口爆炸將導致末日的理論。（圖／翻攝自X，@thefrontiervoic）

