物理學家預言2026年世界毀滅！人類「因1事」遭滅絕

2026年才剛開啟，一項塵封超過60年的末日預言再度引起全球關注。已故物理學家海因茲．馮．佛斯特（Heinz von Foerster）早在1960年於權威學術期刊《科學》（Science）發表論文，預測人類文明可能在2026年11月13日走向終點。隨著預言中的年份正式到來，這項關於「人口過剩」的科學警告，再度引發各界熱議。

根據《印度時報》報導，不同於傳統宗教或傳說中的末日論，馮．佛斯特與其團隊的研究是建立在嚴謹的數學模型之上。他在1960年預測，由於醫學與科技的進步，人類人口會以「加速」的態勢增長。研究指出，全球人口增長將快到資源無法負荷，最終在2026年達到臨界點。這項預言並非警告核戰或小行星撞擊，而是單純的「人口過剩」。馮．佛斯特曾清楚的描述，未來的人類不會餓死，而是會因為空間與資源被耗盡而被「擠壓致死」。

已故物理學家海因茲．馮．佛斯特，在1960年時發表了《科學》論文，嚴正警告在2026年11月13日人類文明將走向滅亡。（圖／翻攝自X@thefrontiervoic）

對比1960年論文發表時，全球人口僅約30億。如今邁入2026年，根據聯合國統計，全球人口已正式跨過80億大關。儘管農業科技與基因工程的進步，多次推遲了馬爾薩斯（Thomas Malthus）所預言的糧食饑荒，但人口壓力帶來的社會動盪與環境損耗，仍讓許多人對這份數據深感憂慮。為了應對人口危機，馮．佛斯特提出了「人口恆定器」（peoplo-stat）計畫，主張透過對生育三胎以上的家庭徵稅來控制人口規模。

2025 年「末日鐘」（Doomsday Clock）再度撥快 1 秒，代表人類文明距離徹底毀滅的臨界點，僅剩89秒的最後倒數。（圖／美聯社提供）

馮．佛斯特警告，當前出生率遠高於死亡率的失衡現象若不加以干預，後果將不堪設想。儘管學界質疑其理論忽視了生理限制與社會現實，但全球風險仍在升溫。2025 年「末日鐘」（Doomsday Clock）再度撥快 1 秒，代表人類文明距離徹底毀滅的臨界點，僅剩89秒的最後倒數。這座由「原子科學家公報」管理的「末日鐘」，現已將 AI 風險與氣候變遷納入考量，嚴正警告人類已退無可退。

