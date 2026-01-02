物理學家66年前預言「2026世界末日」：人類被自己擠死

物理學家預測2026年將出現世界末日。（示意圖／Pixabay）





2026末日降臨？已故美國物理家學家福斯特（Heinz von Foerster）在1960 年於《科學》（Science）期刊預測，人類將於2026年被自身「擠死」，並計算出精確的末日日期，同時給出極具爭議的解決方案。

人類滅亡於擁擠

福斯特在66年前預測，人類面臨的終極威脅並非飢荒，而是無限成長的人口壓力。他認為，即使人類沒有在核戰中滅亡，末日仍會在2026 年11月13日降臨。福斯特以1960年的視角指出，最先進的糧食技術也無法趕上人口呈指數級的增長：「我們的曾曾孫輩不會餓死，他們會被擠死。」最終文明無法承受過多的人口自行崩潰。

「人口調節器」提案

為了避免這場預想中的災難，福斯特提出極具爭議的解決方案：人口恆定器（peoplo-stat），建議對擁有2個以上孩子的家庭課徵重稅，以達到出生數與死亡率的平衡。

不過，科學界立刻批評這個理論，反對者認為人類的懷孕周期固定，且指數級成長在自然界中極少能長期維持，指出福斯特先假定一個最極端的狀況，再提出激進方案解決極端的想法。

儘管福斯特的預測在2026年1月初的現在看來，顯得過於杞人憂天，福斯特本人也已在2002年離世。不過出身自奧地利的貴族世家的福斯特，仍持續對世界產生貢獻，他在1940年代與多名科學家創立的模控學（cybernetics）理論，是現代資訊技術的理論基礎，福斯特個人在認知科學、建構主義、早期電腦發展，甚至電腦音樂的鑽研，也對當前人類的生活帶來極大影響。

