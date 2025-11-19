物理治療便祕！他用1物品「捅肛門」醫傻眼 一票人驚呆：挑戰人體極限

生活中心／王文承報導

一名病患因便秘，竟拿「筷子」伸入肛門試圖解決，最後導致陰部與生殖器官撕裂傷、擦傷。（示意圖／資料照）

許多人臨時身體不適時，下意識都會選擇掛急診，但也有人會嘗試自行解決。急診醫師「琉氓醫師 哈尼蔡」近日分享一樁離奇案例，一名病患因便秘，竟拿「筷子」伸入肛門試圖解決，最後導致陰部與生殖器官撕裂傷、擦傷，讓哈尼蔡忍不住呼籲，身體若有狀況務必先就醫，貼文曝光後。掀起網友熱議。

他用1物品捅肛門治便祕



哈尼蔡在社群平台《Threads》發文指出，該名病患因陰部與生殖器官撕裂傷、擦傷前來急診，一問之下才知道背後原因相當驚人。原來病患下午大便時，因嚴重便祕始終排不出來，竟決定「自行用筷子捅入肛門」想把糞便夾出來。哈尼蔡無奈表示，身體不適還是該先看醫生，「不要想說可以用筷子夾出來……」。

廣告 廣告

貼文曝光後，引起網友熱議，「看到這個就想到以前某同事，大便太硬卡在肛門，竟拿湯匙挖」、「敢對自己下手的都是狠人」、「蛤？拿筷子夾不可能傷到陰部生殖器吧？案情似乎不單純⋯」。

不少醫護人員也跳出來感嘆，「看到這種案例真的笑不出來，便秘不是靠意志力＋奇怪工具在拚的！拜託先去看醫生」、「急診不是五金行，不要再用怪道具挑戰人體極限」、「我之前遇到病人肛門膿瘍，一直灌甘油球＋用手挖，看到都心累」。

更多三立新聞網報導

【普發現金】希望破滅！女大生1萬被他們拿走 補辦存摺結局超展開

冬季救星來了！專家推好市多9大保暖衣物 荷包也不凍輕鬆入手

上班2小時月領33K！她1原因氣炸想離職 一票人傻眼：爽缺難尋

蘋果用戶注意！LINE1功能傳災情 官方曝修復方法 這幾款iPhone遭淘汰

