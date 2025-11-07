物理治療專業指導 鍛鍊肌力平衡感
慈濟馬來西亞分會的人醫團隊，邀請物理治療師到環保教育站舉辦健康培訓計畫，教導志工正確地伸展身體、做平衡運動。
慈濟馬來西亞分會的人醫團隊，在檳城「斯里尼蒙慈濟環保教育站」舉辦健康培訓計畫，邀請物理治療師指導，如何正確伸展肢體、平衡運動。
物理治療師 陳奕賢：「我就覺得有這個機會，可以分享給他們 更多的知識，讓他們知道有更好的正確的方式，來去提升他們可以，教比較有年齡的老人家，一個比較 更好的一個運動，讓他們可以更快的去進步。」
家裡的椅子、牆壁，善加利用都可以訓練肌力、平衡力，學會了，每天累積健康。
慈濟志工 邱燕根：「我相信 我們需要常做這些運動，一個星期運動一次 還不夠，我們需要平衡 每天運動，就算是一天15分鐘，每天都對健康有益處。」
慈濟志工 張悅雨：「我做了 到現在我已經很健康，而且今天我也學習到很多，也很歡迎各區的人，都來參加我們這個團體的運動。」
培養安全的運動模式、持之以恆，就算老，也會老當益壯。
