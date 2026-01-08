物理治療師考試實習補修規定 改由醫學院校辦理

〔記者林曉雲／台北報導〕考試院院會今(8)日通過「專門職業及技術人員高等考試醫事人員考試規則」第6條附表五修正草案，修正物理治療師考試實習認定基準之實習補修規定，改向國內各醫學院校申請，以符實務運作。

考試院說明，依現行「專門職業及技術人員高等考試醫事人員考試規則」第6條附表五「專門職業及技術人員高等考試物理治療師考試實習認定基準」之第3點實習補修規定，國內外學歷報考者，若各學科實習內涵不足或週(時)數未達最低標準，可向台灣物理治療學會申請至國內各合格實習醫療院所補修實習內涵時數，並由該學會出具證明，但該學會鑑於物理治療實習單位皆係與學校簽約後提供實習，該學會無法直接安排實習補修，因此向考選部建議改由國內各醫學院校辦理。

考試院表示，考選部經徵詢教育部、衛生福利部、各相關職業團體及全國公私立醫學校院物理治療系等意見並獲同意，修正實習補修規定，改為「可向國內各醫學院校申請至國內各合格實習醫療院所補修，並由該校或實習機構出具證明」，以符合實務運作。

