物理治療師魏暐紘 為FOCASA馬戲團張開安全防護網

（中央社記者趙靜瑜台北31日電）物理治療師魏暐紘的工作橫跨多個場域，病人需要復健，他在；國家運動代表隊做防護，他在；FOCASA高雄馬戲藝術節演出，他也在。魏暐紘說，他代表的不只是自己，更是一個團隊，也是一張安全防護網。

魏暐紘接受中央社記者專訪表示，「與其說我們是幕後英雄，不如說我們是幕後推手，我們的存在是把這群賣命的特技演員的身體推回到巔峰狀態，讓他們能安全地在舞台上閃耀。」雖然工作過程辛苦、驚險又緊張，「但能參與其中，對我跟團隊來說，就是最有意義的事。」

廣告 廣告

中山醫學大學畢業的物理治療師魏暐紘，畢業後就在醫院工作，但他發現自己更喜歡走進人群，後來多在醫院外面臨床；2002年後他投入運動傷害防護至今，參與國家運動隊訓練，協助隊員減緩運動傷害造成的危機，成立專業物理治療團隊，「這種現場的、流動的挑戰，對我來說比較有成就感。」

魏暐紘表示，這次在決定跟FOCASA馬戲藝術節合作之前，他先做了各種研究調查，「我必須先了解每一個人的身體狀況、過去的傷病史、開過什麼刀，我才有辦法做最好的預防。」

收回表單時，魏暐紘心中倒抽一口氣，久久說不出話，「沒有一個人是輕傷，幾乎每一個都是綜合症狀。」他回想，有肩膀習慣性脫臼的，關節內做過固定鋼釘鋼板的，韌帶斷過又接好的，很多都是那種「長年不會完全好」的舊傷。

魏暐紘分析，FOCASA馬戲團的工作性質不只是特技，它像極限運動，負荷強度又比極限運動還高，「前一秒在跳唯美的現代舞，下一秒就要突然扛起兩個人，緊接著高速翻滾、旋轉或是極高空的拋接，他們不是重複單一動作，而是高強度的複合操作。」

從物理治療師的角度來看，魏暐紘表示，馬戲難就難在「支撐」與「穩定」，下面底座的演員要扛人還要自由移動，不能抖；上面的人在高空中要保持核心極度收緊，表情還要看起來氣定神閒，這對神經肌肉的控制來說是「頂級挑戰」。

整座馬戲藝術節後台是演員上台前的準備區，也是魏暐紘團隊的工作地點，一處是上台前或下台後的演員做筋骨保養、舒緩與修復；另一處則是做緊急處置。魏暐紘分享，演員衝回後台只有幾分鐘，「有人抽筋，有人手指撞到腫起來，有人膝蓋卡住動不了，你必須在幾秒鐘內判斷，下一段演出他還能不能上場。」

這時候「戰鬥包」立刻派上用場，裡面有各式各樣的固定貼布和冷凍噴霧，白特貼布沒有彈性，用來把關節固定，像軟石膏一樣保護受傷部位；彩色肌肉貼布用來引流消腫，維持肌肉張力。魏暐紘說，團隊就是要在最短時間內完成緊急處置，讓馬戲演員們能撐完下一段演出。

讓魏暐紘很感動的是，可能因為表演藝術是一個團隊合作的呈現，FOCASA馬戲團真的就是一個大家庭，充滿著愛，「常常演員下台之後，會禮讓其他更需要的演員先按摩，或是先治療，互相支持，我在運動場合沒有看過這種狀況。」

談到馬戲藝術節最驚險的治療，發生在一個高空橋段。魏暐紘說，當時走繩人要從高處跳下，再利用離心力滑回位置，但可能是判斷與實際盪回距離有誤差等原因，演員頭部高速直撞帳篷支撐中柱，反彈後肩膀二次撞擊，因此在空中失去意識，醒來右手失去知覺，但還掛在半空中。

「觀眾以為這是表演的一部分，但在後台的我們臉都垮了。」魏暐紘等演員回到後台，第一時間衝上去做神經評估，包括意識是否清楚，眼睛能否對焦，手臂有無脫臼，必須立判他需不需要救護車送醫，「這也是為什麼需要我們，因為這關乎演員的職業生涯。」所幸一切都在掌握之中，受傷的演員也逐漸恢復。

魏暐紘表示，他曾經在加護病房處理過政治人物胡志強妻子邵曉鈴個案，透過物理治療介入，每天一點一滴地復健，最後真的站了起來，「那個經驗給了我底氣，現在面對再嚴重的傷，我都會說我們一起努力，只要不放棄，奇蹟就有機會發生。」（編輯：張雅淨）1141231