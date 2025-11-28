物理治療講座帶動 向痠抽疼痛說掰掰

高雄靜思堂這場青年講座坐無虛席，主講的是擁有67 萬人訂閱的網紅物理治療師，大家都想知道如何改變體態，才能無痛華麗轉身。

物理治療師 陳姿逸：「膝蓋往外撐開，然後慢慢地站起來，離開椅子1公分而已，1公分 沒有那麼多，來1 2 10秒 3。」

椅子坐三分之一，慢慢起身hold住。物理治療師 陳姿逸：「5 6 7 8 9 10，來 用力吹氣，吹 讓肚子變得硬硬的。」

要是感覺不輕鬆，真的欠個伸展操。物理治療師 陳姿逸：「W 夾背 很勇敢，稍微加快 來 Y。」

借助彈力帶做拉伸，還要拍照做筆記。物理治療師 陳姿逸：「肩胛骨往脊椎靠近，帶著你的手，胸椎不是卡住的，它只要再透過一點點訓練，再平常提醒一下自己。」

請來網紅物理治療師現身說法，跟駝背、頭痛說Bye Bye。物理治療師 陳姿逸：「當它裡面有激痛點的時候，你除了按壓會痛，它平常 它還會傳導到，這個 眼眶的周圍。」

聽講民眾 邱燕玲：「從頭頸肩背腰膝蓋到腳踝，很多人的問題，她有把成因講出來，因為又有 YouTube我覺得很好，需要哪一塊自己這邊 或這邊，或這邊 把那個影片調出來，就可以分享給家人。」

聽講民眾 陳英仁：「前陣子也是因為有拉傷，去做一些復健，老師幾乎從頭到腳都講到了，也講到全身的那筋膜的一個伸展操，每天在使用身體的人來講，應該是一個滿好的幫助。」

從姿勢管理、肌肉構造等一一拆解，改變體態，找回無痛人生。

