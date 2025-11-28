物調券首日開搶！11/28–30全市早晚發放 民眾大讚：真的省很大！

【警政時報 薛秀蓮／台中報導】2025物調券第二波今(28)日正式上線，從一大早的傳統市場、午後的黃昏市場與商圈到晚上的夜市，全市108處場域響應發放，吸引大批人潮排隊等候，熱鬧氛圍宛如聚會場所。台中市政府經濟發展局表示，此波延續第一波的好口碑，不少年輕家庭、長輩及上班族都把握機會「攏來換一波」，笑稱「今晚準備加菜了！」許多攤商更數錢數到手軟，買氣爆棚！

經發局張峯源局長視察物調券發放。(圖／台中市政府經濟發展局提供)

經發局說明，清晨7時多，各大公、民有市場，已陸續排起隊伍，民眾笑說「家裡冰箱剛好要補貨，今天一定要領到物調券」。物調券已順利來到第三年，部分場域進行排隊動線調整，使得今日兌換效率再提升，多數市場在短時間內順利完成發放；不少攤商也趁勢推出加碼優惠，市場買氣較往常更加旺盛，攤商表示「這波物調券來得及時，早上數錢、數券的手，完全停不下來！」

經發局補充，午後時段，黃昏市場與各大商圈接力，許多接孩子放學的家長直接順路報到，更笑稱晚餐加菜就靠這時候！活動一開始攤位前瞬間擠滿了人，而首次加入物調券行列的「富好黃昏市場」也吸引許多在地消費者前來排隊，民眾排隊秩序良好，適用場域更多元，使不同地區、消費族群的人皆有機會參與。另外，各大商圈，民眾皆守秩序排隊領券，領到的人立刻進餐廳消費和採買服飾。

第二波物調券-逢甲夜市。(圖／台中市政府經濟發展局提供)

而傍晚則由全市多處夜市攤販集中區接棒，還沒到發放時段就有民眾提前排隊，人氣場域如逢甲觀光夜市、大甲蔣公路觀光夜市、旱溪夜市、大慶夜市、忠孝路、中華路等夜市，早早湧現排隊隊伍。在熱鬧的夜市燈光和攤位叫賣聲中，領到物調券的民眾邊吃邊買，肯定物調券帶來優惠。

經發局表示，此波物調券活動有108處場域發放，多數攤商、店家迎戰活動，紛紛提前備貨，也祭出多重優惠，讓物調券補貼效益全面擴散至不同消費族群。多數場域自公告發放時間開始後，約於30至40分鐘內完成發放作業，讓民眾無需久候，有效率地兌換。

一中商圈也吸引年輕族群參與物調券活動。(圖／台中市政府經濟發展局提供)

經發局提醒，這次活動自11月28日至11月30日連續三天，共發放35萬份，其中產業故事館發展協會所屬23個會員店家，以及此次新增場域，位於光復新村的「霧峰原流新創聚落」將於明（29）日登場發放。每人每場域限領二份，每份面額200元，兌換及使用皆不找零，數量有限、換完為止。兌換時應配合現場工作人員指引，確保兌換公平與安全。

經發局說明，物調券僅限於券面指定場域使用，使用期限至12月4日止，民眾務必注意使用規範，倘逾期或遺失，恕不退費或補發。活動資訊可至經發局官網(https://www.economic.taichung.gov.tw/3139651/post)查詢。

