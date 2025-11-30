物資蟑螂？ 大媽提兩大包搭港鐵 疑盜領宏福苑物資引公憤

香港宏福苑五級大火受災戶，在物資站排隊登記領物資。（圖／TVBS）

香港宏福苑五級大火後，除了香港政府之外，不少民間機構或企業，也紛紛伸出援手，為受災戶提供援助金與物資。不過，社群媒體上卻爆出，有不會講粵語的婦人，疑似非受災戶卻偷領物資。這名婦人被拍到大包小包，搭乘港鐵離開，當被人問到是否有登記時，婦人卻支支吾吾地無法解釋清楚身份，引發網友怒罵。

香港宏福苑五級大火受災戶，在物資站排隊登記領物資。（圖／TVBS）

這段引起爭議的影片在社交媒體上引發熱議，有網友表示親戚在宏福苑現場目睹數名說國語而非粵語的婦女，拎著購物袋前往領取物資。影片中的婦人被質問有沒有登記時無法清楚回答，似乎證實了有人未經登記便領取物資的傳言，引發許多網友憤怒。在宏福苑五級大火後，許多私人機構和企業紛紛為受災戶提供金援，展現愛心。在匡智賽馬會廣福工場，有市民一早排隊申請領取援助金，現場有工作人員協助填寫表格，民眾可以領取私人機構提供的3000元援助金。

廣告 廣告

儘管各界援助心意良善，但許多香港市民認為領取援助金的地點過於分散，資訊也相當混亂。受災戶羅先生表示，手續程序可以接受，但分得太散需要四處奔波，雖然不方便但也沒有辦法。目前發放物資的工作除了政府單位外，還有民間機構參與，都需核對身分後才能發放。大部分私人援助點已經撤除並統一管理。雖然各界愛心持續湧向大埔，展現「一方有難，八方支援」的精神，但因缺乏整合，加上有人趁機混水摸魚偷領物資，香港政府缺乏有效的管理機制再度成為眾矢之的。

更多 TVBS 報導

香港大火／3友葬身宏福苑惡火 嬤痛哭：願你們安息

98%是空氣！ 香港TVB試燃保麗龍 比棚網助燃、還釋一氧化碳

宏福苑居民憤怒達臨界點 英媒：民怨隨時爆發

宏福苑大火熄滅 逾600名辨認組入場搜索

