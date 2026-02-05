特休終極請法「爽放1個月」 上班族看傻：後面很痛苦

下周末就要迎接春節9天連假，今年2月共有28天，扣掉周末假日、春節假期及228連假後，只要上班14天，不過一名網友表示，有同事很猛，把今年的特休全部在2月請掉，直接放假一整個月。話題引發討論，有網友表示「我每年也都這樣做」；不過多數上班族還是習慣把特休分散，如果一次用完，後面沒辦法請假很痛苦。

原PO昨（4日）在Threads發文表示，2月只要上班14天，但有一位同事很猛，直接把今年的特休全部在2月請光，整個月都不用進公司。原PO羨慕說，「1／30下班後，下一次進公司就是3／2，真的別說多讚了。」

貼文引發熱烈討論，有網友表示，「如果想休很長的假，這樣做很聰明」、「我之前也會這樣，直接出國一個月」、「我每年都這樣，爽休一個月，不過回去上班的第一天超痛苦」、「我有同事2月也排14天特休，3／1回來辦離職。」

多數上班族都認為，特休一次全部請光，之後會很難熬，「可是才2月，後面就沒假感覺很痛苦」、「我反而不喜歡放太長的假，這樣會收不了心」、「覺得這樣比較虧耶，原本上14天就可以領整個月薪水。」

有網友好奇，特休可以集中請這麼多天嗎？對此一名律師留言解答，「原則上勞工可以指定特休日期，但雇主也可以基於經營的急迫需求，與勞工協商調整。」

