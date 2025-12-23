特使「帶頭」吞併格陵蘭？川普點名中俄威脅 丹麥急召美大使

2025年12月22日，美國總統川普在佛州的海湖莊園舉行記者會。路透社



美國總統川普破天荒任命格陵蘭特使後，他在週一（12/22）重申，美國需要格陵蘭來維護國家安全，並表示這位特使將帶頭行動，引發格陵蘭與丹麥不滿，強調格陵蘭屬於格陵蘭人民，任何國家都不能吞併他國。

川普（Donald Trump）上週日在自家社群媒體Truth Social發文宣布，將提名路易斯安那州州長藍德瑞（Jeff Landry）擔任美國駐格陵蘭特使。川普多次以戰略重要性和礦產資源為由，主張將丹麥王國框架內的格陵蘭納入美國版圖，並獲得藍德瑞公開支持。

川普隔天在佛州棕櫚灘向媒體表示，美國需要格陵蘭是為了國家安全而非礦產，「如果你看看格陵蘭，你會發現，沿著海岸線到處都是俄羅斯和中國的船隻......我們必須得到它」，並補充說，藍德瑞想要「帶頭行動」（lead the charge）。

藍德瑞則在X平台發文感謝川普，表示他對能夠擔任這項志願服務的工作，努力使格陵蘭成為美國的一部分感到非常榮幸，並強調這絕不會對他的路州州長職位產生影響。藍德瑞於2024年1月出任州長，其任期將於2028年1月屆滿。

對此，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）稍早發表聯合聲明，強調格陵蘭屬於格陵蘭人民，「任何國家都不能吞併他國，即便以國際安全為由亦不可行」，警告美國不得接管格陵蘭。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）週一告訴丹麥第二電視頻道（TV2），他將召見美國駐丹麥大使霍爾里（Ken Howery），並指藍德瑞自稱其任務是接管格陵蘭，「這當然是完全不可接受的」。

