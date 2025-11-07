特偏學校開另一扇門 靠AI機器人翻轉命運

▲南投縣北梅國中屬教育部定義之「特殊偏鄉」學校，近年在鴻海教育基金會資助下成立機器人社團，企圖翻轉偏鄉教育弱勢的地位。（圖／記者王郁勳攝）

[NOWnews今日新聞] AI問世，正在翻轉台灣的教育現況。《NOWNEWS今日新聞》製作《AI青年力》系列報導，從偏鄉學校、大學講堂、新創事業到法規制定，解析台灣青年擁有的機會、產生的問題與制度性困局，在踏上AI浪潮中力求反思與解方。

驅動AI智慧小車，進行一場太空能量保衛戰，學生分紅藍兩聯盟，除了要搶誰夾到最多能量方塊，也要進攻衝撞，將對手推出場地、阻礙得分。都會區學校時興的AI機器人社團，在南投縣國姓鄉北梅國中顯得彌足珍貴，2023年在鴻海教育基金會資助下成立，不到3年時間已在2025MARC智慧機器人大賽全國聯盟賽中拿下亞軍，其他賽事也有不錯成績，成為學校招生亮點。

▲學生自組機器人、寫程式驅動，參加機器人大賽已有不錯成績。（圖／記者王郁勳攝）

「我們都是偏鄉孩子，讀書沒有比那些資源很多的人還強，我們就靠機器人，讓自己有另一條出路。」九年級的創社元老林秉陞，從一竅不通到現在自己運用AI軟體寫程式、組裝機器人，靠的是與同學相互切磋。他說和學長合組機器人、赴泰國比賽，夾方塊、把別人推走，最後拿到第二名，非常有成就感，接下來又能幫助學弟妹，看的到自己的成長與茁壯。

AI為偏鄉教育補短 競賽後學數理更有動力

教育部112學年度統計，全國極度偏鄉、特殊偏鄉與偏鄉學校，共計1199所。學生10.5萬人中，近2成是原住民。偏鄉學校每班學生為12.4人，約為全國25.4人的半數。北梅國中屬於「特偏」，1個年級1個班，全校只有48位學生。

▲北梅國中僅48位學生，學科成績不若都會區孩子，學校積極另闢舞台，為學生找出路。（圖／記者王郁勳攝）

「學生的課業家長沒那麼重視，但他們本質很純良、很願意學。」校長朱珮芬原是北梅國中的國文老師，周遊列校十年，於2022年回到北梅國中接任校長。偏鄉教育長期有資源匱乏、經費不足、師資難以穩定的問題，但AI問世之後，朱珮芬認為，偏鄉孩子可以靠AI翻轉命運。她說以北梅國中為例，學生百分之百會用AI來學習，雖然副作用很多，但不能因噎廢食，老師必須適時引導。朱珮芬舉例，學期初每位老師就會運用AI結合課程，包括影音的揀選，互相討論中建立共識，產出的品質都適合學生，也能在裡面找到規則。

▲北梅國中校長朱珮芬帶領機器人社團學生參賽，近年打響名號，成為招生亮點。（圖／記者王郁勳攝）

社團指導老師許智揚便是其中之一。身為國文老師的他，一開始接觸有如亂碼的程式設計，靠的是心態調整。他說因為自己不擅長，所以當學生看懂之後，就會由學生來引導，教學相長。3年來觀察學生，在競賽中從最後一名，隔3個月拿到第一名，讓孩子發現努力可以有回報。許智揚說，孩子的成就感不是來自於老師，而是老師陪著孩子一起成長，在某一個時刻意識到自己的進步，勇敢追夢。

談到AI，許智揚樂觀看待。他說偏鄉孩子在學科上沒有天分與熱忱，與都市學生競爭機會不高。不過製造、驅動機器人對學生來說，像是開啟另一扇大門。許智揚形容學生也許起先抱著好玩的心態，但後來發現學會程式，對未來就業有幫助，這時再去提醒學生，數學理化等邏輯演算很重要，要出國比賽，所以必須學好英文，學生會更有動力。許智揚說，孩子不僅只是參加社團，而是在裡面找到自我價值、願意帶動自己成長。

外聘指導老師林大智則認為，雖然都會區家長可能從小就讓孩子上積木課、程式課，有助於訓練孩子的邏輯思考能力。但他觀察偏鄉孩子像白紙一樣，有意願的學生學起來更有可塑性。他表示，偏鄉學生可以透過AI機器人競賽，以技優甄審的方式進入理想學校，達到翻轉偏鄉弱勢的目的。

缺少讀書環境與氛圍 學校找舞台帶孩子成長

朱珮芬指出，在政府政策與補助之下，新科技的軟硬體設備，他們並不輸給城市學校。不過都會區的孩子可能會對自己有所期許，在AI的應用上不斷精進。反過頭看，偏鄉孩子主要拿AI應付課業，若要再多一點，老師就必須提出專題、寫程式、發表的目標，陪著孩子一起做，他們才會進步。她感嘆學習環境與氛圍，還是能夠左右學生進步的空間與幅度。

朱珮芬深知學校對偏鄉孩子的角色，所以接任校長之後，不斷為學生籌資源找舞台，逼孩子上台，就算趕鴨子上架也要這麼做。她說學生起初從被動、哀嚎，認真承擔責任之後，每個都能獨當一面，還能帶學弟妹。經過區賽、全國賽的洗禮，這些潛移默化是上多少課都學不來的養分。

